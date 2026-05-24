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Cronaca | 24 maggio 2026, 12:40

Scontro tra due moto sulla Sp40 a Urbe: due i feriti

Richiesto l'ausilio dell'elisoccorso Grifo

Scontro tra due moto sulla Sp40 a Urbe: due i feriti

Si verifica uno scontro tra due moto a Urbe e scattano i soccorsi. 

Il sinistro si è verificato dopo le 12.00 sulla Sp40 in località Vara Superiore. 

Sul posto sono giunte la Croce Bianca di Tiglieto, l'automedica del 118 e i vigili del fuoco. È stato richiesto anche l'ausilio dell'elisoccorso Grifo da Albenga che ha trasportato un ferito in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. 

Un altro ferito è stato trasportato al San Paolo di Savona. 

Per regolare il traffico e rilevare il sinistro è intervenuta la polizia stradale. 

Luciano Parodi

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