Miss Blumare, domenica 19 aprile nuovo appuntamento ad Albenga

Prosegue in Liguria il Miss Summer Tour Blumare con la seconda tappa di selezione regionale di Miss Blumare, in programma domenica 19 aprile 2026 presso il ristorante Manè 4.0 (lungomare Cristoforo Colombo 22) ad Albenga.

Giunto alla sua diciottesima edizione, Miss Blumare nasce dall’idea originale di unire il mondo dei concorsi di bellezza all’esperienza esclusiva di una crociera MSC. Le concorrenti che conquisteranno le fasce nelle diverse tappe di selezione accederanno alle finali regionali, con la concreta possibilità di partecipare alla finale nazionale a bordo della MSC Magnifica, prevista dal 3 all’8 novembre 2026.

Per le regioni Liguria, Toscana e Lombardia, il concorso è curato dall’agenzia Arte&Moda, diretta da Maurizio Tonini. Il coordinamento organizzativo per la Liguria è affidato a Massimo Enrico, con la collaborazione del suo storico staff. Una delle finali regionali del Ponente ligure sarà inoltre abbinata al concorso Miss Albenga Summer, in programma martedì 11 agosto 2026 in piazza De André ad Albenga. L’evento, giunto alla sua quindicesima edizione, si conferma come un appuntamento storico e molto atteso.

La serata del 19 aprile prenderà il via tra le 19.30 e le 20.00 con la possibilità di cenare alla carta, previa prenotazione dei tavoli al numero 0182 630011, mentre la sfilata inizierà alle ore 21.00. La conduzione sarà affidata a Francesca Bianco, che curerà anche il coordinamento artistico. Durante la serata si esibiranno tre voci emerse dal contest “Tutti Cantano Sanremo 2026”: Debora Colombo, vincitrice assoluta, Roberta Boscolo, premiata dalla critica, e la giovane Azzurra Santoro, vincitrice della sezione kids.

Il backstage sarà supportato da Maria Chiara Gallo, mentre il service tecnico sarà curato da Ray Fiore. La sfilata vedrà protagonisti capi di abbigliamento del negozio Roba da Matti di Albenga. Le fotografie ufficiali saranno realizzate da Ilario Navone e Mauro Caruso. L’evento è firmato Arte&Moda con organizzazione di Massimo Enrico.

Calendario in aggiornamento delle prossime tappe :

- 7 giugno, BeeFly Loano.

- 28 giugno Grand Hotel (Pietra Ligure)

- 18 luglio Miss Mane 4.0

- 11 agosto Miss Albenga Summer - Finale regionale Liguria.