Ex consulente finanziaria froda per oltre 5 milioni di euro, un truffato: "Aveva carpito la mia fiducia in modo molto abile"

"Aveva carpito la mia fiducia in modo molto abile".

Questo il commento di una delle tante persone truffate da Maura Bico, 70enne di Albenga, ex consulente finanziaria ed ex bancaria di lungo corso, formalmente in pensione e cancellata dall’albo dal 2014, che avrebbe continuato nel tempo a gestire e raccogliere i risparmi di numerosi clienti: alcuni fidelizzati dalle precedenti esperienze professionali come banker, altri di nuova e più recente acquisizione. A questi ultimi si sarebbe presentata, nel corso degli anni, come procacciatrice d’affari operante per conto di un noto istituto bancario e assicurativo svizzero.

"Avevo confidato ad un'amica che volevo investire dei soldi e me l'ha fatta conoscere nel giugno del 2024 - spiega l'uomo - Gli ho affidato più soldi con bonifici intestati a lei e ogni tanto mi proponeva delle cose e mi diceva di darle una mano. Però è lei che mi doveva portare soldi non io e questo mi aveva insospettito. Mi sono rivolto poi ad un avvocato per mandargli una lettera di mora, poi ho inviato una pec alla banca dove io non risultavo tra i clienti e lei non era tra i consulenti, non risultava infatti attiva dal 2014. Poi ho formalizzato una querela alla guardia di finanza".

Un'altra donna invece, anche lei truffata come i suoi genitori, la considerava un'amica di famiglia conosciuta già dagli anni 70.

"Operava in banca ed era serissima e professionale, aiutava per i mutui. Quando hanno avuto risparmi i miei genitori hanno deciso di affidarglieli prima del 2010 e subito i soldi arrivavano. Poi ci aveva comunicato che sarebbe andata in pensione e l'avrebbe sostituita un ragazzo. che però non sarebbe arrivato e avrebbe continuato lei - puntualizza la donna - Ad un certo punto però non ci ha piu dato niente. Ho chiesto la copia dei documenti e mi sono accorta di non essere cliente della banca".

I reati contestati all'ex consulente dalla guardia di finanza che aveva dato esecuzione, sotto l’egida della Procura della Repubblica di Savona, a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale, sono, a vario titolo abusivismo finanziario, truffa aggravata, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

L’attività delle Fiamme Gialle savonesi ha tratto origine dall’analisi di operazioni sospette sui conti correnti bancari del nucleo familiare coinvolto. Dalle indagini sono emerse movimentazioni in entrata, dal 2020 al 2025, per oltre cinque milioni di euro, con causali del tutto generiche, oltre a denunce sporte da soggetti raggirati dalla consulente, insospettiti – in alcuni casi – dalle mancate restituzioni di denaro negli ultimi due anni.

Le indagini di polizia giudiziaria, dirette dalla Procura, avevano previsto un’approfondita attività di analisi dei conti, interrogazioni alle banche dati in uso al Corpo, interlocuzioni con gli organismi di vigilanza di settore e perquisizioni informatiche e telematiche. Il complesso lavoro investigativo avevano consentito di raccogliere gravi indizi dei reati sopra descritti a carico dell’indagata, esperta conoscitrice del diritto bancario e finanziario.

Nell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari venva contestato alla ex consulente di aver raccolto abusivamente i risparmi di 112 clienti, promettendo rendimenti sicuri e rilevanti, conquistandone la fiducia anche grazie alle parziali restituzioni effettuate nel tempo di quote di fondi comuni azionari. Era stato inoltre accertato che la donna non risultava iscritta, ormai da tempo, in alcun albo gestito dalla Banca d’Italia, dalla Consob o dall’Organismo dei Consulenti Finanziari (OCF).

All’indagata veniva anche contestato di aver sottoposto agli ignari clienti, in presenza o via email, prospetti falsificati che attestavano la redditività di investimenti in fondi comuni di diritto lussemburghese. La dinamica ricostruita si sarebbe concretizzata nel modello truffaldino piramidale noto come “schema Ponzi”, poiché – secondo l’ipotesi accusatoria – gli investimenti proposti non venivano in realtà effettuati per conto dei clienti. Le somme acquisite sarebbero state fatte transitare sui conti correnti personali della consulente, dei suoi familiari più stretti e della società di famiglia.

La platea di clienti raggirati risulta ampia e diversificata, sia per fascia d’età (dai 30 ai 70 anni), sia per profilo professionale, comprendendo pensionati, professionisti, imprenditori e dirigenti di aziende multinazionali. Per tali ragioni, era stato disposto il sequestro, anche per equivalente, di tutti i profitti illecitamente conseguiti dalla donna e dai suoi familiari, al fine di garantire un giusto ristoro alle vittime della frode. I militari avevano pertanto sottoposto a cautela somme di denaro, un’autovettura di pregio e 23 beni immobili situati nel Ponente ligure.

Inoltre, era stato aperto d’intesa con il locale Ufficio delle Entrate – una partita IVA d’ufficio nei confronti della ex consulente. Contestualmente era stata eseguita una verifica fiscale che ha permesso di recuperare a tassazione proventi illeciti per una somma evasa pari a circa 3 milioni di euro.

Per aiutare chi ne ha bisogno il Codacons oltre ad annunciare che si costituirà come parte civile ha organizzato venerdì scorso un incontro informativo a Savona. A breve inoltre aprirà una sede ad Albenga.