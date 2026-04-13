Toirano, il tennis tavolo come terapia contro il Parkinson: giornata di sport e sensibilizzazione alla Giornata mondiale

Domenica 19 aprile, in occasione delle celebrazioni per la Giornata Mondiale del Parkinson (G.M.P.), l’associazione “Prendiamoci per mano APS” di Albenga, in collaborazione con l’ASD Toirano e con il patrocinio del Comune di Toirano, lancia una sfida ambiziosa alla malattia: utilizzare il tennis tavolo non solo come sport, ma come potente strumento di terapia complementare.

L'evento si terrà presso il palazzetto dello sport di Toirano. Lo scopo è quello di informare e sensibilizzare non solo coloro che sono coinvolti per lavoro o che vivono “sulla propria pelle” la malattia di Parkinson, ma tutta l’opinione pubblica su questa realtà e su come l’attività fisica, ed in particolare lo sport del tennis tavolo, possa aiutare a contrastare lo sviluppo della malattia.

La giornata si articolerà in due momenti distinti. Alle ore 10 inizieranno i lavori con l’introduzione del Presidente dell’associazione “Prendiamoci per mano”, Gabriele Dallerice, e i saluti delle autorità.

La dott.ssa Ilaria Moreno, chinesiologa specialista nella malattia di Parkinson e responsabile scientifico dell’associazione “Prendiamoci per mano”, illustrerà i risultati di recenti studi scientifici sulla relazione tra la malattia di Parkinson e l’attività di tennis da tavolo.

Seguiranno l’intervento del dott. Giovanni Fioni dell’associazione SSD Milano Sport Tennistavolo – Centro Sportivo Bonacossa e, a seguire, quello del dott. Sergio Zuccotti dell’ASD Toirano – Sezione Tennistavolo.

Sono previste prove pratiche di gioco e un brunch.

Nel pomeriggio si proseguirà con la “sfida sul campo”: partite di tennis da tavolo per mettere in pratica quanto appreso.

"Con questo evento, l’associazione vuole proporre una nuova visione nell’affrontare la malattia di Parkinson: infatti, molto spesso il malato e i suoi familiari pongono dei limiti che in realtà sono sovente mentali. Il Parkinson, invece, può essere vissuto come un nuovo inizio, rivalutando determinati valori e aspetti della vita. Invitiamo tutta la cittadinanza ad unirsi a noi per ‘prendere il Parkinson a racchettate’!", spiegano gli organizzatori. Per info: 351 5459813.