Vespa Club Pietra Ligure, quarta edizione da record per la "Benedizione dei caschi"

Grande partecipazione, domenica scorsa in piazza San Nicolò a Pietra Ligure, per il tradizionale appuntamento con la “Benedizione dei caschi”, evento promosso dal Vespa Club pietrese e ormai diventato un punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote.

Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione continua a crescere di anno in anno, richiamando sempre più partecipanti: quest’anno ben 80 vespe, 45 moto e 7 Ape Piaggio hanno colorato e animato il centro cittadino.

All’iniziativa hanno preso parte anche le autorità locali, tra cui il sindaco Luigi De Vincenzi e il vicesindaco e assessore Daniele Rembado.

“Grazie al Presidente Mirko Rossotti e a tutti i soci per l'invito, sempre molto gradito, a partecipare a questo bel momento simbolico di protezione e benedizione che dà inizio alla stagione delle due ruote”, il pensiero del primo cittadino.

Momento centrale della giornata è stata la benedizione officiata da Don Umberto Busso.

A chiudere la manifestazione, il ringraziamento del Vespa Club Pietra Ligure: “Un grazie a tutti i partecipanti, ci rivediamo il prossimo anno sempre più numerosi e con la voglia di stare insieme”.