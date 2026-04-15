Attivazione e spegnimento del contatore gratuiti con eVISO

In particolare, la Liguria rappresenta uno dei territori più dinamici sotto questo profilo: stabilimenti balneari, strutture ricettive, ristorazione e commercio vivono picchi di attività concentrati in pochi mesi, alternati a periodi di fermo o bassa operatività.

È proprio da questa esigenza concreta che nasce la nuova proposta di eVISO, società energetica con sede in Piemonte, attiva nella fornitura di luce e gas e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche basate su intelligenza artificiale. L’azienda supporta imprese e professionisti nell’ottimizzazione dei consumi energetici attraverso strumenti avanzati di monitoraggio e consulenza tecnica dedicata.

Un’offerta pensata per chi lavora “a stagione”

La nuova offerta eVISO dedicata alle attività stagionali in Liguria introduce un elemento di forte discontinuità rispetto alle logiche tradizionali del mercato: l’attivazione e lo spegnimento del contatore diventano gratuiti.

Una scelta che risponde in modo diretto a una criticità ben nota agli operatori del territorio: sostenere costi fissi anche nei mesi in cui l’attività è ferma o ridotta. Grazie a questa formula, le imprese possono gestire la fornitura energetica in modo più efficiente, allineando i costi ai reali periodi di utilizzo.

L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia che da sempre caratterizza eVISO: mettere il cliente al centro, semplificando i processi e offrendo soluzioni concrete, rapide e personalizzate. Anche sul piano operativo, infatti, l’azienda si distingue per la capacità di gestire attivazioni, volture e variazioni con tempi rapidi e supporto diretto da parte di operatori qualificati.

Un segnale concreto di vicinanza al territorio

Con questa proposta, eVISO rafforza il proprio impegno a fianco delle categorie produttive locali, riconoscendo il valore economico e sociale delle attività stagionali, che rappresentano un motore fondamentale per l’economia ligure. La proposta comprende anche la fornitura di energia 100% da fonti rinnovabili.

Si tratta di una posizione chiara: accompagnare le imprese con strumenti semplici e vantaggiosi, capaci di sostenere la loro competitività in un contesto in continua evoluzione.

Il commento di Fabio Piletto, Sales Area Manager Liguria

“Abbiamo ascoltato le esigenze degli operatori del territorio e abbiamo costruito un’offerta green che risponde in modo concreto al loro modo di lavorare. Le attività stagionali hanno bisogno di flessibilità e di costi coerenti con i periodi di apertura: rendere gratuite le operazioni di attivazione e spegnimento del contatore va esattamente in questa direzione. È un modo per essere al loro fianco, con soluzioni semplici, trasparenti e realmente utili.”

Contatti

Per maggiori informazioni sull’offerta eVISO dedicata alle attività stagionali in Liguria:

E-mail: lucegas@eviso.it

Tel. 0175 44648