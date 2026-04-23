Millesimo rinnova i giardini dietro il Municipio: parte la rigenerazione urbana del cuore verde del paese

Il cuore verde di Millesimo si prepara a cambiare volto. Un importante progetto di rigenerazione urbana che interesserà i giardini di piazza IV Novembre, situati alle spalle del Palazzo Comunale, un’area centrale nella vita quotidiana della comunità e punto di riferimento per famiglie, bambini e anziani.

"L’intervento, dal valore complessivo di 275mila euro, punta a trasformare radicalmente questo spazio pubblico, rendendolo più moderno, sicuro e accogliente. Un progetto reso possibile soprattutto grazie al sostegno della Regione, che ha concesso un contributo pari a 242.500 euro, lasciando al Comune un impegno economico contenuto, poco superiore ai 30mila euro", spiega il sindaco Francesco Garofano.

Si tratta di un investimento significativo, che l’amministrazione considera strategico non solo sotto il profilo urbanistico, ma anche sociale e ambientale. L’obiettivo è restituire ai cittadini un’area verde rinnovata, capace di favorire la socialità e migliorare la qualità della vita nel borgo.

"I lavori prevedono innanzitutto la realizzazione di nuovi percorsi pedonali: l’attuale pavimentazione in asfalto sarà sostituita da oltre 1.600 metri quadrati di superfici drenanti, più sostenibili e adatte a gestire le acque piovane. Parallelamente, verranno riqualificati quasi 2.000 metri quadrati di aree verdi, con l’apporto di nuova terra fertile e interventi di semina che restituiranno vitalità e colore agli spazi", spiega il primo cittadino.

"Particolare attenzione sarà dedicata anche alla sicurezza e alla fruibilità serale dei giardini. Il progetto prevede infatti l’installazione di 68 faretti a LED a pavimento, una soluzione che consentirà di illuminare i percorsi in modo efficace e discreto, migliorando la percezione di sicurezza e rendendo l’area utilizzabile anche nelle ore serali".

"Non mancherà, infine, un intervento simbolico e dal forte valore civile: la pulizia e la valorizzazione del Monumento ai Caduti, luogo della memoria collettiva e punto di riferimento per le commemorazioni e la storia della nostra comunità", conclude Garofano. "Un ringraziamento sincero va alla Regione Liguria e all’assessore Marco Scajola per la costante attenzione e la sensibilità dimostrate verso i borghi del nostro entroterra".

La riqualificazione dei giardini dietro il Municipio si inserisce in una visione più ampia di sviluppo e cura del territorio, che punta a coniugare sostenibilità, decoro urbano e attenzione alle esigenze dei cittadini.