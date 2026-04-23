Ceriale, sabato 25 aprile Giannino Balbis presenta il suo libro “Giganti nani. Avanzi di un tempo dannato”

Sabato 25 aprile alle 17, nella Sala Polivalente Francesco Fizzotti, verrà presentato il romanzo “Giganti nani. Avanzi di un tempo dannato” di Giannino Balbis. Si tratta di un nuovo appuntamento culturale promosso dal Comune di Ceriale – Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Civica Agostino Sasso, in collaborazione con l’Associazione OK Ceriale.

L’incontro, a ingresso libero, vedrà la presentazione dell’opera e un dialogo con l’autore a cura del prof. Alberto Beniscelli, docente emerito di Letteratura italiana all’Università di Genova. L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi culturali cittadini dedicati alla promozione della lettura e alla valorizzazione della produzione letteraria contemporanea.

Il romanzo propone una suggestiva rilettura di un antico mito: quello dei giganti, prima stirpe di uomini o semidei a popolare la terra, che a un certo punto iniziano misteriosamente a generare individui affetti da nanismo. Questi “nani”, caratterizzati da un temperamento ribelle e aggressivo, crescono rapidamente in numero e ambizione, fino a concepire un progetto di dominio assoluto sul mondo, senza rispetto per le altre creature e per l’equilibrio della natura. Un racconto allegorico e potente, che intreccia mito e riflessione contemporanea sui temi del potere, dell’identità e della degenerazione sociale.

Giannino Balbis, autore di vasta produzione poetica e saggistica, si è formato presso l’Università di Genova, dove si è laureato in Lettere e in Storia, svolgendo attività accademica per diversi anni prima di dedicarsi all’insegnamento nei licei. Studioso attento della cultura ligure e in particolare della Val Bormida, ha pubblicato numerose raccolte poetiche, opere teatrali, saggi e testi di critica letteraria, distinguendosi per la raffinatezza stilistica e la profondità dei contenuti. Ha inoltre promosso iniziative culturali e movimenti poetici, contribuendo in modo significativo alla diffusione e valorizzazione della letteratura contemporanea.