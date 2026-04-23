Maxi-emergenze, al San Paolo di Savona una conferenza sul progetto europeo Nightingale: in mostra le tecnologie hi-tech del soccorso

Il 24 aprile, alle ore 10.30, presso la sala congressi del Padiglione Vigiola dell’Ospedale San Paolo di Savona, si terrà una conferenza stampa dedicata al progetto europeo Nightingale, iniziativa di rilievo internazionale sulla gestione delle maxi-emergenze sviluppata nell’ambito di Horizon 2020, il principale programma dell’Unione Europea per ricerca e innovazione.

Elemento distintivo dell’incontro sarà la possibilità di vedere concretamente in azione tecnologie avanzate normalmente raccontate solo in ambito teorico.

Nel corso della conferenza sono previste dimostrazioni pratiche di apparecchiature hi-tech e simulazioni operative che riproducono scenari reali di emergenza: sistemi digitali di supporto alle decisioni, dispositivi elettronici per la gestione sul campo e integrazione con i mezzi di soccorso. Un contesto che restituisce in modo immediato la complessità e la rapidità di intervento richieste in situazioni come esplosioni, incendi o altri eventi ad alto impatto.

Il progetto, che ha visto l’Asl2 – oggi Area Sociosanitaria Locale 2 di ATS Liguria – nel ruolo di capofila, rappresenta un caso di particolare rilievo anche per il suo posizionamento istituzionale: si tratta infatti dell’unica realtà sanitaria coinvolta in un’iniziativa europea di queste dimensioni, sviluppata insieme a partner internazionali.

A rendere ancora più significativo il quadro è l’esercitazione svolta sul territorio savonese a conclusione del progetto, che verrà illustrata attraverso immagini e contenuti di forte impatto visivo, grazie all’impiego coordinato di mezzi di soccorso, tecnologie innovative e personale operativo. Un patrimonio di contenuti che trova nella conferenza un momento di sintesi e restituzione.