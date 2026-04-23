Sanità, assegnati i medici di base alle nuove aggregazioni territoriali di Asl2

Ats (Azienda tutela della salute Liguria) completa l’assegnazione dei Medici del Ruolo Unico di Assistenza Primaria alle Aggregazioni funzionali territoriali (Aft) dell’Area Sociosanitaria Locale 2. Il provvedimento rientra nell’attuazione della recente riforma regionale del sistema sanitario, che ha portato, dal 1° gennaio 2026, alla fusione delle ex Asl in un’unica realtà regionale.

Le Aft sono un nuovo modello organizzativo dei medici di base, pensato per favorire il lavoro integrato tra i medici di famiglia e con l'obiettivo di garantire una maggiore continuità assistenziale, in particolare nella gestione delle patologie croniche, nell’appropriatezza delle cure e il coordinamento tra i diversi professionisti sanitari.

Si tratta di 143 medici, ma il rapporto ottimale definito da Ats sarebbe di 228, distribuiti tra i 53 del Distretto Savonese (rapporto ottimale 100); 37 nel distretto Albenganese ( rapporto ottimale 51); 23 nel Distretto Bormide (rapporto ottimale 32); 31 nel Distretto Finalese (rapporto ottimale 45).

L’assegnazione dei medici alle diverse Aft è stata fatta tenendo conto della distribuzione geografica della popolazione, della vicinanza dei servizi e della necessità di garantire un’equa ripartizione del carico di lavoro. Per i medici a ciclo di scelta si è fatto riferimento alla sede principale dell’ambulatorio, mentre per quelli ad attività oraria alla sede prevalente di servizio.

Il tutto sarà soggetto a verifiche periodiche, con la possibilità di eventuali modifiche in base all’evoluzione dei bisogni sanitari del territorio.