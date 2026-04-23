Tragedia a Catanzaro, bimba di 6 anni trasferita al Gaslini con volo dell’Aeronautica militare

La bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia avvenuta a Catanzaro, attualmente ricoverata presso l’ospedale della città, è stata trasferita nella notte all’Istituto Giannina Gaslini di Genova per la prosecuzione del percorso assistenziale specialistico.

La decisione di trasferimento è stata presa a seguito del confronto clinico tra i professionisti delle due strutture e della conseguente valutazione specialistica, con l’obiettivo di garantire alla bambina la migliore continuità delle cure in un contesto altamente specializzato.

"In queste ore cariche di apprensione – spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – la Liguria si stringe attorno alla bambina e alla sua famiglia con affetto, rispetto e vicinanza. È il momento del silenzio, della speranza e della fiducia nei nostri sanitari, che lavorano in uno dei migliori ospedali pediatrici del mondo".

Il trasferimento è avvenuto con il coinvolgimento dei professionisti dei due ospedali, al fine di assicurare la presa in carico della paziente nelle condizioni di maggiore sicurezza.

Per l’operazione è stato mobilitato un velivolo dell’Aeronautica Militare, che ha raggiunto Catanzaro per consentire il recupero della bambina e il successivo trasferimento a Genova. A bordo erano presenti professionisti del Gaslini, in particolare un rianimatore e un’infermiera della Rianimazione pediatrica, che hanno partecipato alle operazioni di assistenza e accompagnamento clinico.