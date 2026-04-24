Dall’usato certificato al nuovo: la consulenza auto firmata Guidi Car

Tra un’auto nuova, una km0 e una vettura usata certificata non cambia solo il prezzo: cambiano tempi di consegna, livello di personalizzazione, disponibilità immediata, valore residuo e prospettive di utilizzo. Per questo, la vera differenza non sta soltanto nell’ampiezza della proposta, ma nella qualità della consulenza che accompagna il cliente nel confronto tra alternative molto diverse.

È proprio qui che si riconosce la firma di Guidi Car, Gruppo che nel tempo ha costruito una relazione fatta di ascolto, chiarezza e continuità.

Una credibilità costruita nel tempo

La qualità della consulenza poggia su basi solide. Le origini risalgono alla Lucca degli anni Cinquanta, quando Guido Guidi avvia la sua prima attività nel settore auto, dando vita a un rapporto con il territorio che negli anni si è progressivamente ampliato.

Il primo grande passaggio arriva nel 1969, con l’ingresso nel mondo Mercedes-Benz, mentre il 1979 segna la nascita ufficiale del marchio Guidi Car, passaggio che consolida struttura e identità aziendale.

Nel tempo il Gruppo amplia la propria presenza verso Massa Carrara e La Spezia, rafforza il comparto assistenza, integra Volauto per il mondo Volkswagen, amplia la proposta con Volvo, investe su Chiesina Uzzanese, sviluppa il centro Mercedes-Benz Certified di Viareggio e consolida ulteriormente la propria organizzazione con la fusione del 2023.

Dal nuovo all’usato top quality, con attenzione anche alla convenienza

Oggi, questa esperienza si traduce in una proposta capace di coprire esigenze molto diverse. Chi desidera un SUV premium può orientarsi verso Mercedes GLA o GLC, chi cerca una soluzione versatile per la mobilità quotidiana trova in Golf, T-Roc o Taigo alternative particolarmente efficaci, mentre XC40 e XC60 ampliano il fronte Volvo per chi mette al centro sicurezza e comfort.

A queste proposte si affianca il centro dell’usato di Guamo, con oltre 200 vetture in pronta consegna, dove il cliente può valutare modelli top quality già selezionati e garantiti.

Non è solo una questione di qualità: Guidi Car dedica grande attenzione anche alla convenienza, come dimostrano le promozioni Mercedes e le altre offerte attive su numerosi modelli di fascia alta, strumenti che rendono più accessibile la scelta senza rinunciare al livello della proposta.

Una consulenza che continua anche dopo la consegna

Il valore della consulenza non si esaurisce al momento dell’acquisto. Le sedi di Chiesina Uzzanese, Lucca, Massarosa, Massa-Carrara e La Spezia permettono di collegare showroom, test drive, manutenzione programmata, officine autorizzate, ricambi originali, noleggio e supporto post-vendita in un unico rapporto continuativo.

Anche il legame con il territorio contribuisce a definire il profilo del Gruppo in modo più ampio. Il sostegno ai percorsi di Play Therapy dell’Ospedale Pediatrico Meyer, i progetti di riforestazione urbana sviluppati insieme a Talea e l’adozione di impianti fotovoltaici nelle sedi mostrano un’idea di mobilità che si estende oltre la sola dimensione commerciale.

Quando la consulenza diventa continuità

Il vero valore di una consulenza auto, dunque, si misura nella capacità di accompagnare il cliente tra esigenze, opportunità e servizi senza creare fratture tra una fase e l’altra. È proprio questa continuità tra usato certificato, nuovo, convenienza e assistenza che rende Guidi Car una firma riconoscibile nel modo di interpretare la mobilità.





























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