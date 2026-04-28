Scuolabus in fiamme a Giustenice, mezzo distrutto: nessun ferito (FOTO e VIDEO)

Momenti di paura questa mattina a Giustenice, dove lo scuolabus è stato completamente distrutto da un incendio divampato improvvisamente all’interno di un parcheggio pubblico.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo aveva appena terminato il giro per il trasporto dei bimbi e si trovava fortunatamente vuoto al momento dell’accaduto, evitando così conseguenze ben più gravi. Nessuna persona è rimasta ferita.

Lo scuolabus era parcheggiato nell'usuale area, poco sopra il sagrato della chiesa della frazione San Lorenzo, dove si trova anche un magazzino comunale.

Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver udito un’esplosione provenire dalla zona del motore, seguita nel giro di pochi istanti dallo sviluppo delle fiamme, che hanno rapidamente avvolto il veicolo. In breve tempo il pulmino è stato completamente distrutto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio ed evitato che si propagasse ulteriormente, insieme ai carabinieri, impegnati nei rilievi per chiarire l’origine del rogo. Le cause dell’incendio sono al momento ancora in fase di accertamento.

"La cosa più importante è che non ci siano stati feriti - ha dichiarato il sindaco Mauro Boetto - lo scuolabus aveva concluso il suo giro e si trovava parcheggiato in un'area pubblica dove, fortunatamente, in quel momento non vi erano altri mezzi che avrebbero potuto essere coinvolti dalle fiamme. Come Comune ci siamo immediatamente attivati sia per la messa in sicurezza della zona durante le operazioni di spegnimento e anche per garantire la continuità del servizio".