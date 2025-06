Duccio Buccicardi si prepara a lasciare il San Paolo: sarà primario all’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo

"Sono dispiaciuto di lasciare il San Paolo, dove lavoro da 24 anni e dove ho una seconda ‘famiglia’, ma allo stesso tempo felicissimo di poter lavorare in quello che è stato certificato come il miglior ospedale d’Italia".

Duccio Buccicardi sarà il nuovo direttore della Struttura Complessa di Radiologia del Santa Croce e Carle di Cuneo. Un risultato importante per il medico che si è formato alla scuola radiologica del San Paolo, fondata dal dottor De Albertis, e che ha annoverato professionisti come Quadri, Cavallo e l’attuale direttore di Dipartimento, Gastaldo.

Appassionato del suo lavoro, Buccicardi è il medico che ha seguito il progetto “Boneview” – poi adottato anche da altri ospedali – che ha aperto la strada all’uso dell’intelligenza artificiale nella radiologia del San Paolo.

«Dirigere la Struttura Complessa di Radiologia al Santa Croce e Carle – spiega Buccicardi – è un obiettivo che, per chi fa il mio lavoro, rappresenta il massimo a cui si possa ambire. Sono felicissimo, pur lasciando un ospedale, quello della mia città, dove ho lavorato per 24 anni e dove ho colleghi che ormai considero come parenti: una vera e propria ‘famiglia radiologica’».

Buccicardi ha vinto il concorso indetto dall’ASL cuneese, e la sua posizione in graduatoria è anche un riconoscimento alla scuola di radiologia del San Paolo, che ha formato generazioni di specialisti.

«Siamo gli eredi di una scuola di rilevanza nazionale – spiega Buccicardi – iniziata con il dottor De Albertis, uno dei più grandi maestri europei nell’ecografia. Da questa pianta sono germogliati altri frutti, come il dottor Oliveri, Quadri, la dottoressa Cavallo e Gastaldo. Questi preziosi insegnamenti hanno costituito il bagaglio professionale di molti medici».

Buccicardi dovrebbe assumere il nuovo incarico entro l’autunno: «Per ora – conclude – continuo a lavorare con la passione che ho sempre avuto per questo mestiere».