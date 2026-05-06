Savona 2027, Pizzorno (Udc): "Pietro Santi è la persona giusta per guidare la città"

"In vista delle elezioni comunali di Savona del 2027, si apre una fase decisiva per il futuro della città e per la costruzione di una proposta politica solida, credibile e realmente rappresentativa del territorio. In questo contesto, ritengo doveroso esprimere con chiarezza il mio sostegno alla candidatura di Pietro Santi come sindaco".

Esordisce così Roberto Pizzorno Consigliere Nazionale dell’Udc, e già segretario provinciale di Savona del partito dello scudocrociato, in merito alle nomination sul prossimo candidato sindaco del centrodestra che andrà a sfidare il prossimo anno Marco Russo.

"Pietro Santi rappresenta oggi la persona giusta da proporre alla guida di Savona. Non si tratta di una scelta improvvisata o dettata da logiche di opportunità, ma del riconoscimento di un percorso politico e amministrativo costruito negli anni con impegno, competenza e presenza costante sul territorio. Ha maturato una profonda conoscenza della macchina comunale, avendo ricoperto il ruolo di assessore e svolgendo da anni quello di consigliere comunale. Questo gli conferisce una preparazione concreta e una visione chiara delle dinamiche amministrative della città".

"Oltre alle competenze, Pietro Santi gode di un consenso reale, costruito attraverso il rapporto diretto con i cittadini e la capacità di ascolto. È una figura che unisce esperienza e radicamento, elementi fondamentali per affrontare le sfide che attendono Savona nei prossimi anni. È altrettanto importante sottolineare un principio politico che non può più essere ignorato: la scelta del candidato sindaco non deve essere imposta dall’alto. In passato, decisioni calate senza un reale confronto con il territorio hanno generato divisioni e malcontento all’interno delle coalizioni di centrodestra. Questo errore non deve essere ripetuto. Serve invece un percorso condiviso, partecipato, costruito insieme alle forze politiche locali e agli amministratori che vivono quotidianamente la realtà savonese", aggiunge.

"Dire no alle imposizioni significa dire sì a una politica più vicina ai cittadini, più trasparente e più efficace. La candidatura di Pietro Santi va esattamente in questa direzione: nasce dal territorio, si fonda sull’esperienza e si proietta verso il futuro con concretezza. Pietro Santi ha una storia politica coerente: è stato democristiano, è stato più volte eletto con l’Udc e ha sempre dimostrato serietà e affidabilità nel suo impegno pubblico. Oggi, in un momento in cui serve stabilità e capacità amministrativa, credo fermamente che sia l’uomo giusto per guidare Savona".

"Per tutte queste ragioni, auspico che la sua candidatura venga sostenuta con convinzione e responsabilità, avviando fin da subito un percorso unitario che possa portare il centrodestra a presentarsi compatto e credibile alle prossime elezioni comunali".

"In queste ultime settimane ho incontrato tantissime persone, uomini, donne, giovani, che hanno voglia di impegnarsi. Ho incontrato anche dirigenti di diverse associazioni, fra cui Aria Nuova per l’Italia, un movimento giovane, nato da alcuni mesi con l’intenzione di impegnarsi per le prossime amministrative, ho colloquiato con gli amici della Democrazia Cristiana di Rotondi, di Democrazia è Libertà, un nuovo soggetto politico ben visto anche in Vaticano, che in provincia di Savona si stanno ben organizzando e la Nuova Democrazia Cristiana. Insieme stiamo lavorando per il futuro di Savona", conclude Pizzorno.