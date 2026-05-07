Savona, tenta il furto in un negozio del centro e aggredisce i poliziotti, arrestato 21enne

Ieri, a Savona, la Polizia di Stato ha arrestato un ventunenne di origini straniere, con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, segnalandolo all'autorità giudiziaria per tentato furto aggravato.

Intorno alle ore 19.00, a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 da parte del personale di un negozio del centro cittadino, è stata segnalata la presenza di un uomo intento a sottrarre alcuni capi di abbigliamento, già danneggiati e non pagati.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che l’uomo, aggirandosi tra gli scaffali e i camerini con atteggiamento sospetto, dopo aver prelevato alcuni capi, toglieva i dispositivi antitaccheggio in maniera maldestra, tentando di nasconderli per poi uscire senza pagarli.

Gli agenti delle Volanti, intervenuti sul posto, hanno fermato l’uomo che ha prima minacciato i poliziotti verbalmente, per poi, in uno stato di crescente agitazione, dimenarsi e sferrare calci e pugni nei loro confronti.

Durante l'intervento è stato accertato che l’uomo aveva tentato di lasciare l’esercizio commerciale con la merce, del valore complessivo di circa 120 euro, in parte tenuta in mano e in parte nascosta nei pantaloni.

Durante l’accompagnamento in Questura, l'uomo ha continuato a minacciare gli agenti e colpendo ripetutamente con pugni il finestrino posteriore dell’auto di servizio. Anche una volta arrivato in Questura, ha mantenuto un comportamento aggressivo e, tentando di sottrarsi ai controlli di polizia, ha sferrato continuato con i pugni e strattonando gli operatori, causando lesioni personali.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, all’esito del giudizio per direttissima, ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di firma.

La Questura evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità degli indagati sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.