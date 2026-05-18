Fondi risarcimento danni alluvionali 2024, Passino e Radiuk: "Pur rappresentando un aiuto importante, coprono solo in minima parte i danni effettivamente subiti dal nostro territorio"

Fondi risarcimento danni alluvionali 2024. Il Presidente del Consiglio Comunale Alberto Passino e il Consigliere delegato alla sicurezza idrogeologica del territorio Raiko Radiuk affermano: “Desideriamo ringraziare Regione Liguria e l’assessore Alessandro Piana per l’esito positivo raggiunto sul risarcimento danni, a favore del territorio ingauno a seguito dell’alluvione del 2024. Indennizzi sollecitati da aziende e associazioni di categoria agricole, per un tessuto economico danneggiato dal dissesto idrogeologico".



"I contributi stanziati rappresentano un segnale importante e concreto, ottenuto anche grazie alla tempestiva richiesta dello stato di calamità naturale avanzata immediatamente dopo l’evento. Parliamo infatti di oltre 200 millimetri di pioggia caduti in pochissime ore: un evento eccezionale che ha colpito duramente Albenga e tutta la Piana - continuano Passino e Radiuk - Nonostante ciò, questi fondi, pur rappresentando un aiuto importante, coprono solo in minima parte i danni effettivamente subiti dal nostro territorio. Molte aziende hanno registrato perdite ingenti: alcune sono state costrette a chiudere, mentre altre hanno dovuto rinviare investimenti e progetti di sviluppo. Come Comune ci stiamo facendo carico direttamente di progettazioni estremamente onerose, anche su temi strategici come il Carenda e la mitigazione del rischio idraulico, sostenendo costi molto pesanti per il nostro ente. Spesso ci troviamo costretti a scegliere se destinare risorse alla progettazione di opere fondamentali oppure agli interventi ordinari, come manutenzioni stradali, pulizia dei rii e servizi essenziali per i cittadini".

"Albenga vive una situazione diversa rispetto a molte altre realtà liguri. Qui non servono interventi “a pioggia”, ma opere strutturali mirate, perché i danni e i rischi potenziali sono molto più elevati. Per questo riteniamo necessario aprire al più presto un confronto con Regione Liguria sul futuro del fiume Centa, il cui letto versa da anni in condizioni critiche e richiede un piano di interventi serio, organico e definitivo - proseguno il presidente del consiglio comunale inguano e il consigliere - Il Comune, ogni anno, investe centinaia di migliaia di euro per mitigare un rischio crescente, pur trattandosi di problematiche che vanno ben oltre le sole competenze comunali. È evidente che serva una strategia condivisa e un impegno strutturale da parte degli enti sovraordinati. L’Amministrazione comunale continuerà comunque ad impegnarsi come ha fatto fino ad oggi su queste tematiche. I risultati ottenuti dimostrano che il lavoro svolto è stato serio e concreto, ma oggi il territorio ha bisogno di risposte ancora più forti e di una visione a lungo termine”.