Savona celebra il Giorno del Dono: una giornata tra scuole, associazioni e cittadinanza

Savona si prepara a celebrare il Giorno del Dono con una giornata dedicata alla solidarietà, al volontariato e alla partecipazione civica. L’appuntamento è fissato per martedì 6 ottobre, con due momenti distinti, uno al mattino rivolto principalmente alle scuole e uno al pomeriggio dedicato a istituzioni, associazioni e cittadini.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di “Liguria Capitale Italiana del Dono 2026”, il programma promosso dall’Istituto Italiano della Donazione e legato al Giorno del Dono, istituito dalla legge 110 del 2015 e celebrato ogni anno il 4 ottobre. Le iniziative organizzate sul territorio confluiscono inoltre nel “Giro dell’Italia che Dona”, la rassegna nazionale che raccoglie gli appuntamenti dedicati alla cultura del dono.

La giornata savonese prenderà il via alle 9.30, nell’Aula Magna del Liceo Classico Chiabrera Martini di via Manzoni, con un appuntamento rivolto agli studenti. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Marco Russo, della vicesindaco ed assessore a scuola, commercio ed eventi Elisa Di Padova, della direttrice dell’Istituto Italiano della Donazione Cinzia Di Stasio e della dirigente scolastica Cosimina Bencardino, è previsto il confronto con Anna Cossetta, direttrice della Fondazione De Mari CR Savona, e Federico Rognoni, CEO e founder di Atomical e Head of Creator di CreationDose.

La mattinata sarà dedicata anche alla condivisione delle esperienze realizzate dalle scuole, con testimonianze legate al volontariato, alla partecipazione civica e alle diverse forme attraverso cui i giovani possono contribuire alla propria comunità.

Non mancheranno momenti di gioco e coinvolgimento diretto degli studenti. Nel corso dell’incontro i ragazzi saranno chiamati a sfidarsi a squadre sul tema del dono, attraverso domande e indovinelli. A condurre e moderare la mattinata sarà il giornalista e comunicatore sociale Giulio Sensi.

Il secondo appuntamento è previsto alle 15.30 nella Sala Rossa del Palazzo Civico, in piazza Sisto IV. In questo caso il confronto sarà rivolto a istituzioni, associazioni e cittadinanza attiva e sarà dedicato al ruolo della filantropia e della collaborazione tra soggetti diversi nella costruzione del bene comune.

Dopo i saluti del sindaco Marco Russo, del presidente dell’Istituto Italiano della Donazione Marco Rasconi e della direttrice del Distretto Savonese di Asl 2 Monica Cirone, sarà presentato il quadro delle iniziative legate al Giorno del Dono in Liguria.

A seguire si parlerà di “Filantropia, motore di sviluppo comunitario”, con gli interventi di Elisa Di Padova, Gabriella Branca e Riccardo Viaggi per il Comune di Savona, insieme a Maddalena Rusconi della Fondazione Compagnia di San Paolo, Gian Luigi Miazza della Fondazione Comunitaria Savonese, Marco Berbaldi del Forum Territoriale del Terzo Settore di Savona, Franco Zunino del CSV Polis e Luciano Pasquale della Fondazione De Mari CR Savona.

Nel corso del pomeriggio sarà inoltre affrontato il tema dei Patti di Collaborazione, con una presentazione delle esperienze sviluppate sul territorio attraverso la collaborazione tra amministrazione comunale, cittadini e associazioni.

Uno spazio sarà dedicato anche al progetto “#IlLuogoDiventaDono - Giorno del Dono 2027”, con la presentazione del concorso di idee destinato alla realizzazione di uno spazio pubblico dedicato al dono nella città di Savona.

La giornata sarà accompagnata anche dalla presenza de “I custodi del bello” e delle associazioni savonesi impegnate nei Patti di Collaborazione attualmente attivi con il Comune. In piazza Sisto IV, oppure nell’atrio di Palazzo Civico in caso di necessità, saranno allestiti spazi attraverso i quali le realtà coinvolte potranno presentare le attività svolte e i risultati raggiunti.