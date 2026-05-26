Il Circolo Fotografico San Giorgio di Ceriale sale al quinto posto in Italia: è il primo in Liguria

Il Circolo Fotografico si era già piazzato nella Top Ten dei Circoli Fotografici italiani, al settimo posto, segnalandosi per il grande risultato ottenuto, ma accontentarsi non è nella filosofia del sodalizio ingauno con sede operativa a Peagna che, scalando le classifiche, è arrivato al quinto posto per quantità di ammissioni e premi raggiunti. Si tratta di un grande risultato perché lo colloca appena dietro ad alcuni importanti sodalizi storici che raccolgono i migliori campioni della fotografia FIAF, quella delle Associazioni fotografiche nazionali.

Un portavoce del club, il quale tiene molto a non comparire, anche per coerenza con l’analisi dei dati che ci ha regalato, afferma: “Il San Giorgio guadagna ben due posizioni rispetto al 2024 e raggiunge quindi il quinto posto assoluto in Italia, superando la fatidica quota delle 1500 ammissioni totali (+611 rispetto all’anno precedente) e classificandosi anche come primo Circolo della Liguria. C’è però un dato che a mio avviso conta più di tutti… questo successo è direttamente legato alla partecipazione di ben 20 socie/soci (sei in più rispetto al 2024), un totale superiore a quello di tutti i “leggendari” Fotoclub che ancora ci precedono in classifica. Un "semplice" numero che racconta come la passione per questo strumento espressivo, all’interno del San Giorgio, rappresenti prima di tutto un valore condiviso, e come questo risultato vada letto - ancora una volta - in termini di successo di squadra e non individuale.”

Il presidente Tavaroli, soddisfattissimo, tiene molto a sottolineare i tanti filoni di attività sul territorio, compreso quello di animazione culturale e di solidarietà, o le attività di insegnamento e il lavoro coi giovani nelle scuole. Il San Giorgio, Benemerito della Fotografia Italiana, è anche rappresentante nazionale della FIAP internazionale e, a tale proposito, offrirà gratuitamente una serata di Proiezioni Audiovisive alla Sala Multimediale Fizzotti di Ceriale, il sabato 20 giugno, alle ore 20.45.