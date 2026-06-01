Varazze, memoria e musica all’Oratorio dell’Assunta: docufilm e coro per ricordare il voto alle donne

Questa sera, lunedì 1° giugno alle ore 21, l'Oratorio di Nostra Signora Assunta a Varazze aprirà le porte a un evento unico, dedicato alla musica e alla memoria storica della città. Verrà proiettato il docufilm “La luce della libertà”, un viaggio nel tempo attraverso i ricordi di Mario Traversi, poeta varazzino classe 1933.

L'opera, che si presenta come una toccante intervista-testimonianza, ripercorre la storia di Varazze nel delicato e cruciale passaggio dal buio della Seconda Guerra Mondiale alla rinascita post-bellica. Attraverso gli occhi di Mario Traversi — bambino negli anni ‘40 e uomo libero negli anni ‘50 — il pubblico potrà riscoprire un passato collettivo che appartiene all'identità di tutto il territorio.

A rendere l'atmosfera ancora più suggestiva saranno le incursioni musicali del coro TGV - TieniViva Gospel Voices di Varazze, che accompagnerà i racconti storici con i propri canti.

L'evento offrirà anche l'occasione per celebrare una pietra miliare della storia democratica italiana: gli 80 anni dalla conquista del diritto di voto da parte delle donne. Una svolta epocale per il Paese, che verrà ricordata nel corso della serata alla vigilia della Festa della Repubblica.

L'essenza dell'evento è racchiusa nelle parole dello stesso Mario Traversi: "Splendono come soli le lampade nella grande piazza. E tu stai vivendo una pagina di storia e ti accorgi che tutto è nuovo". L’ingresso è libero e aperto a tutti.