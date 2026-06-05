Savona, torna lo sconto sul parcheggio di via Saredo per i residenti delle Fornaci

Torna l’agevolazione tariffaria per il parcheggio di via Saredo, “Parco Doria”. La Giunta comunale ha infatti approvato il rinnovo dello sconto riservato ai residenti del quartiere Fornaci, potranno così accedere a un abbonamento mensile da 36 euro. D'estate, infatti, il quartier edelle Fornaci viene letteralmente preso d'assalto dai turisti e i parcheggi liberi, e in particolare quelli gratuiti, diventano introvabili

La decisione riporta in vigore una misura già attivata nel 2022, ma rimasta temporanea e poi sospesa in relazione alle procedure di vendita dei posti auto da parte di ATA S.p.A., proprietaria dell’area, nell’ambito del piano concordatario della società.

Conclusa quella fase, l’amministrazione ha ritenuto opportuno ripristinare il beneficio per i residenti della zona, confermando così un sostegno alla sosta in un’area particolarmente frequentata e con forte domanda di parcheggi.

Per arrivare al via libera definitivo, il Comune ha acquisito il nulla osta di ATA S.p.A. e il parere favorevole di TPL Linea che dal 30 novembre 2025 è affidataria della gestione del parcheggio, con gli altri parcheggi cittadini. Entrambi i soggetti hanno dato l’ok alla reintroduzione della tariffa agevolata.