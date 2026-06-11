"Tra Mare e Terra: Aperitivi Scientifici", ultimo appuntamento a Ceriale

Sta per giungere al termine, nella Riviera di Ponente, “Tra mare e terra: aperitivi scientifici”, una rassegna di sei appuntamenti nei comuni di Albissola Marina, Spotorno, Noli, Loano, Borghetto Santo Spirito e Ceriale che hanno trasformato luoghi di incontro e socialità in spazi di divulgazione scientifica accessibile a tutti.

L’obiettivo è chiaro: rendere la scienza parte della quotidianità, favorendo una maggiore consapevolezza sui delicati equilibri che regolano gli ecosistemi terrestri e marini e sul ruolo che ciascuno può avere nella loro tutela.

Il ricco calendario di appuntamenti, organizzato dal CEAS Riviera del Beigua in sinergia con le amministrazioni locali, si inserisce nell’ambito delle attività finanziate da Regione Liguria per la realizzazione di azioni di comunicazione, animazione e coinvolgimento dei giovani per la territorializzazione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.

Il programma ha affrontato temi legati alla biodiversità urbana, agli insetti impollinatori, alla gestione sostenibile delle risorse e agli ecosistemi marini della Liguria, con due appuntamenti dedicati alla vita sotto la superficie del mare. Non è mancato uno sguardo alla geologia del territorio.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, a prenotazione obbligatoria e a numero chiuso.

L’ultimo appuntamento si terrà il 12 giugno a Ceriale: “Città custodi di semi” presso la Sala polivalente, via Primo Maggio 22. Incontro con Laura Brattel, herbaria, forager e GAE Liguria. Il rapporto tra tessuto urbano ed extraurbano, tra ambienti antropici e ambienti spontanei, è molto più intrecciato e complesso di quanto immaginiamo. Siamo ormai consapevoli del fatto che non esistono più aree completamente selvatiche, ma non tutti si rendono conto della presenza del selvatico tra le nostre abitazioni. Laura vi porterà alla scoperta inaspettata delle erbe spontanee commestibili del nostro prebuggiùn tra le vie cittadine di Ceriale. Non sono erbe da raccogliere in questo luogo, ma qui la città si fa amorevole custode di semi, un prezioso deposito da cui le terre più selvagge potranno attingere in qualsiasi momento. Seguirà una chiacchierata sul prebuggiùn e sul foraging. Ore 17.00: passeggiata botanica tra le vie cittadine; ore 18.00–19.30: aperitivo con la scienza, alla scoperta delle erbe spontanee del prebuggiùn. Aperitivo con semplice buffet. Prenotazione obbligatoria e numero chiuso. La partecipazione è gratuita.

L’iniziativa è a cura del CEAS Riviera del Beigua in sinergia con il Comune di Ceriale. Il CEAS Riviera del Beigua è gestito da Progetto Città Cooperativa Sociale.

Per informazioni e prenotazioni: Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua. Tel. 366 6221213 – 327 8818713 - Mail: info@cearivierabeigua.it. Sito web: CEAS Riviera del Beigua. Facebook: Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua.