Perché la perturbazione è stata così violenta: ce lo spiega MeteoValbormida

Passata la tempesta, la seconda in meno di un anno, lasciando dietro di sé una scia di danni ancora da quantificare. È il momento di capire cosa sia davvero successo e perché questa perturbazione abbia colpito con tanta violenza. Per fare chiarezza, ci siamo rivolti a MeteoValbormida, la community locale seguita da quasi ventimila persone, ormai punto di riferimento per le previsioni e le informazioni sul meteo in valle.

“Dalla notte tra domenica e lunedì ci aspettavamo l’arrivo di una perturbazione da ovest. Come spesso accade, prima del passaggio del fronte vero e proprio si manifesta una fase prefrontale, che nella nostra zona risulta spesso la più pericolosa – spiegano da MeteoValbormida. – Il fronte freddo era previsto in valle tra le 5 e le 8 del mattino, mentre la fase prefrontale dalla mezzanotte in avanti. Questa fase è particolarmente insidiosa perché porta all’incontro di masse d’aria diverse, in grado di generare temporali anche intensi. In meteorologia, questo fenomeno è noto come linea di convergenza: in questo caso, il libeccio è entrato nella zona mentre lo scirocco era già presente”.

“Nella notte, i modelli indicavano la linea di convergenza approssimativamente al confine tra Genova e Savona, con un’intersezione non particolarmente intensa. Si prevedeva che il libeccio potesse spingere le precipitazioni verso est. Invece, grazie a uno scirocco molto forte, la linea si è formata più a ovest, interessando località come Cairo, Carcare, Giusvalla, Dego e Pareto, e si è mantenuta stabile per diverse ore. Lo scirocco non ha ceduto nemmeno con l’arrivo del fronte, che ha superato l’area solo dopo le 8 del mattino. Le tempistiche delle piogge sono state corrette, ma il problema principale è stata l’eccezionale quantità di acqua caduta in quell’area ristretta: circa 400 mm, mentre nelle zone vicine quasi non pioveva”.

Questa nuova fase di maltempo ha riaperto il dibattito sulle allerte meteo, soprattutto dopo che alcune erano state emanate senza che si verificassero fenomeni significativi. La discussione ha coinvolto anche la questione delle scuole aperte o chiuse.

Sull’argomento è intervenuto anche MeteoValbormida: “Noi siamo semplicemente degli appassionati che conoscono bene il territorio. Sicuramente, questa volta non ci aspettavamo un evento di tale portata. Come sempre, si può fare meglio, sia per quanto riguarda le tempistiche delle allerte, sia il modo in cui vengono comunicate. Siamo perfettamente consapevoli che, in annate come questa, fare previsioni sia davvero difficile: fa troppo caldo, e avere il mare a 24 gradi a metà settembre è davvero pericoloso. Per quanto riguarda le scuole, riteniamo non sia corretto lasciare ai sindaci la decisione finale in caso di allerta arancione, poiché qualsiasi scelta rischia di essere criticata. Chi può davvero sapere cosa sia meglio in queste situazioni? Probabilmente, queste decisioni andrebbero prese a livello centrale. Infine, gli amministratori regionali o nazionali dovrebbero permettere di intervenire nei fiumi per pulirli, anche se – con portate di pioggia simili – i danni ci sarebbero ugualmente”.