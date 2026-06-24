Savona, la polizia intensifica i controlli: quattro persone denunciate

Quattro persone denunciate nel giro di pochi giorni per diverse ipotesi di reato, a seguito di interventi fatti in città e lungo il litorale dalla Polizia.

Con l’avvio della stagione estiva, la Questura di Savona ha ulteriormente intensificato i servizi di prevenzione e controllo del territorio in tutta la provincia, con particolare attenzione ai luoghi più frequentati, al fine di assicurare una costante attività di contrasto ai fenomeni di illegalità.

Nell’ambito dei servizi svolti dalle Volanti della Questura, nei giorni scorsi, sono state denunciate quattro persone, tre di nazionalità straniera e una italiana, di età compresa tra i 34 e i 56 anni, per diversi reati.

In particolare, un uomo è stato denunciato per minacce aggravate e tentate lesioni personali aggravate in relazione ad un episodio avvenuto in un bar del lungomare cittadino.

Un altro è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per tentato furto, a seguito di un intervento effettuato presso il centro commerciale “Il Gabbiano”.

Una donna è stata invece denunciata in stato di libertà a seguito di una lite tra locatore e conduttore di un immobile situato in questo centro cittadino scaturita dal ritardo nel pagamento del canone.

All’arrivo della polizia, intervenuta per riportare la situazione alla calma, una delle parti, si sarebbe procurata autonomamente alcune escoriazioni alle braccia, accusando l’altra di averla aggredita. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire la vera dinamica dell’episodio e di procedere al conseguente deferimento all’Autorità Giudiziaria della donna che aveva fornito una falsa versione dei fatti.

Una quarta persona è stata denunciata in stato di libertà per l’inosservanza della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Savona, emessa dal Questore di Savona nell’agosto 2025. Il soggetto in questione è stato individuato nel corso di un intervento per una lite con la propria ex compagna, avvenuta in spiaggia e alla presenza dei due figli minori. Gli approfondimenti svolti hanno consentito di verificare che lo stesso fosse destinatario della misura di prevenzione, facendo così scattare la denuncia.

Nella giornata di ieri martedì 23, ioltre ai consueti servizi di controllo del territorio, le Volanti della Questura di Savona, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine “Liguria”, con i poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa, hanno effettuato un mirato servizio nel centro cittadino, nel corso del quale sono state identificate oltre 40 persone – per un totale di 109 nell’arco delle 24 ore - e sono stati eseguiti controlli presso alcuni esercizi pubblici.

In una di questea ttività commerciali si è registrata la violazione dell’ordinanza comunale in materia di orari di funzionamento degli apparecchi da gioco, in quanto le slot machine erano attive al di fuori delle fasce orarie consentite. Al titolare è stato pertanto contestato il relativo illecito amministrativo.