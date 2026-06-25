Ai domiciliari, passeggia nel centro di Vado: arrestato dai carabinieri per evasione

Doveva essere agli arresti domiciliari ma girava per il centro di Vado Ligure dove è stato arrestato dai carabinieri.

Proprio nella notte di ieri, i carabinieri della Stazione di Vado Ligure, durante un servizio di perlustrazione hanno arrestato in flagranza di reato un trentasettenne albanese, con precedenti di polizia, che, in compagnia di altri due uomini, girava per le vie del centro abitato di Vado.

Una volta fermato, in seguito degli accertamenti svolti dai militari, si è appurato che il l'uomo era agli arresti domiciliari, pertanto si trovava al di fuori della propria abitazione senza alcuna autorizzazione da parte del Giudice.

I Carabinieri hanno quindi arrestato l’uomo per il reato di evasione e, a seguito di giudizio direttissimo svoltosi oggi, giovedì25, presso il Tribunale di Savona, è stato convalidato l’arresto e disposto il ripristino della misura degli arresti domiciliari.

Il procedimento a carico dell'uomo è attualmente nella fase preliminare, i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dell’Autorità giudiziaria.

L'arresto rientra nella capillare attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Savona, sia in chiave preventiva che repressiva, con maggiore attenzione alle aree più sensibili del territorio e ai reati di tipo predatorio, con intensificazione dei controlli negli orari notturni.



