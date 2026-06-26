Tragico incidente mortale di Ceriale, esce dalla Rianimazione e non è più in pericolo di vita la 22enne Emma Brasca

Non è più ricoverata nel reparto di Rianimazione e non è in pericolo di vita.

Arrivano notizie confortanti sulle condizioni di salute di Emma Brasca, la 22enne rimasta coinvolta nel tragico incidente di Ceriale nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel quale ha perso la vita l'amica Sofia Barberi.

La giovane era stata immediatamente operata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure ed aveva subito l'amputazione di una parte di un arto.

Proprio dal letto del nosocomio pietrese aveva scritto uno struggente post su Instagram per Sofia che purtroppo non ce l'ha fatta nello scontro sull'Aurelia nel comune ceriale tra il loro scooter e un'auto.

Nel pomeriggio di ieri si è tenuto l'ultimo commosso saluto nella gremita chiesa di San Giovanni Battista. La cerimonia, officiata dal parroco di San Giorgio di Albenga don Matteo, ha visto una grande partecipazione soprattutto da parte dei giovani ma anche dei rappresentanti delle istituzioni, stretti attorno alla famiglia nel momento del funerale.