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Cronaca | 30 giugno 2026, 17:15

Ha un malore a bordo della sua auto, muore un 72enne ad Albisola

Sul posto sono intervenute l'automedica del 118 e di un'ambulanza della Croce Verde ma purtroppo per l'uomo non c'era più niente da fare

Ha un malore a bordo della sua auto, muore un 72enne ad Albisola

Ha avuto un malore a bordo della sua auto che purtroppo gli è stato fatale.

Un uomo, 72enne, questo pomeriggio è deceduto nei pressi della frazione di Luceto ad Albisola Superiore. 

Ad accorgersi che si era accasciato all'interno del mezzo alcuni automobilisti che transitavano da via Saettone e hanno lanciato l'allarme.

Sul posto immediato l'intervento dell'automedica del 118 e di un'ambulanza della Croce Verde albisolese ma purtroppo per l'uomo non c'era più niente da fare.

Sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Redazione

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