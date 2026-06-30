Ha un malore a bordo della sua auto, muore un 72enne ad Albisola

Ha avuto un malore a bordo della sua auto che purtroppo gli è stato fatale.

Un uomo, 72enne, questo pomeriggio è deceduto nei pressi della frazione di Luceto ad Albisola Superiore.

Ad accorgersi che si era accasciato all'interno del mezzo alcuni automobilisti che transitavano da via Saettone e hanno lanciato l'allarme.

Sul posto immediato l'intervento dell'automedica del 118 e di un'ambulanza della Croce Verde albisolese ma purtroppo per l'uomo non c'era più niente da fare.

Sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.