Nove sindaci, un solo obiettivo, il Levante savonese fa squadra: "Un percorso di collaborazione tra amministratori, indipendentemente dalle appartenenze politiche"

9 sindaci, colori politici diversi ma uniti per il bene dei territori del levante savonese.

Nei giorni scorsi i primi cittadini di Celle Marco Beltrame, Varazze Luigi Pierfederici, Stella Andrea Castellini, Albisola Superiore Maurizio Garbarini, Albissola Marina Gianluca Nasuti, Sassello Gian Marco Scasso, Urbe Fabrizio Antoci, Mioglia Giampiero Borreani e Pontinvrea Matteo Camiciottoli, si sono ritrovati a cena insieme per condividere idee, iniziative e anche criticità territoriali.

Nonostante tra loro ci siano differenze politiche sostanziali: dai sindaci vicini al centrodestra (Camiciottoli alla Lega, Castellini come civico eletto in una lista provinciale del cdx e Garbarini/Pierfederici), al centrosinistra Nasuti e Borreani e i civici Beltrame, Antoci e Scasso.

"L’incontro è nato a seguito della riunione che alcuni sindaci del levante savonese avevano avuto con l’assessore Nicolò sul tema del servizio 118. Al termine di quel confronto è emersa la necessità per correttezza di coinvolgere anche gli altri sindaci dello stesso comprensorio, con l’obiettivo di aggiornarli sugli sviluppi e condividere le riflessioni emerse - spiegano i primi cittadini - Nel corso dell’incontro, tuttavia, i temi affrontati sono stati molteplici: dal 118 allo PSSIR, fino alle problematiche quotidiane che ciascun sindaco si trova ad affrontare e alle possibili forme di collaborazione tra le amministrazioni".

"Il vero valore aggiunto dell’incontro, al di là dei singoli argomenti trattati, è stato proprio quello di aver avviato un percorso di collaborazione tra amministratori, indipendentemente dalle appartenenze politiche. Il confronto ha evidenziato come molti dei problemi siano comuni e condivisi, rendendo ancora più importante il dialogo e la cooperazione tra i Comuni del territorio - continuano i 9 sindaci - È emersa inoltre con forza l’utilità di creare un collegamento costante tra i Comuni dell’entroterra e quelli della costa, realtà che non devono essere considerate separate, ma parti di un unico territorio. Solo attraverso una visione condivisa e un confronto continuo è possibile affrontare in modo più efficace le sfide comuni e valorizzare le peculiarità di ciascuna comunità".

"L’incontro è stato quindi un’occasione preziosa per rafforzare i rapporti istituzionali, creare una rete stabile di confronto e porre le basi per una collaborazione continuativa. In quest’ottica, i sindaci hanno concordato di rendere questi appuntamenti periodici, con una cadenza almeno trimestrale" concludono.