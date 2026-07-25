Lunedì il funerale di Alessio Colletti, morto folgorato al lunapark di Spotorno

La salma di Alessio Colletti è tornata a Saronno. Dopo l’autopsia eseguita venerdì a Savona, il quindicenne è rientrato nella sua città accompagnato dalla mamma Elena, che in questi giorni ha ricevuto l’abbraccio e la vicinanza della sua comunità.

L’ultimo saluto sarà celebrato lunedì 27 luglio alle 15,30 nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, in piazza Libertàa Saronno. Sono attesi familiari, amici, compagni di scuola, i compagni e gli allenatori dell’Amor Sportiva Saronno, oltre a tantissimi saronnesi che in queste ore hanno voluto stringersi attorno alla famiglia per condividere il dolore per una tragedia che ha profondamente colpito la città.

Alessio è morto dopo il drammatico incidente avvenuto nella serata di giovedì 16 luglio al luna park di Spotorno. E’ rimasto folgorato mentre utilizzavano l’attrazione Calciometro. Soccorso immediatamente, era stato sottoposto a un lungo tentativo di rianimazione e trasportato in condizioni gravissime all’ospedale San Paolo di Savona, dove è deceduto il giorno successivo. La Procura di Savona ha aperto un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e venerdì ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane.