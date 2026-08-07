Eventi autentici liguri: appuntamenti a Toirano, Massimino, Cairo e Ortovero

Questo fine settimana offre molti eventi sostenuti da Regione Liguria. Nel genovesato a Campo Ligure l'8 agosto è in programma il concerto a lume di candela tra le vie del borgo: un'occasione per ascoltare musica dal vivo in un'atmosfera suggestiva e intima.

Spostandoci a levante nello spezzino a Beverino il 10 agosto va in scena la commedia dialettale del Teatro Instabile di Padivarma, una serata all'aperto dedicata alle risate e alle tradizioni locali.

A Pitelli oggi e domani si svolge “Pitei ‘n cantina”, rappresentazione corale che rievoca l’atmosfera semplice del secondo dopoguerra.

A ponente nel savonese a Toirano torna la celebre festa dei Gunbi fino al 9 agosto dove si possono gustare i piatti tipici liguri tra i mercatini del borgo. A Massimino ha luogo la sagra dei ravioli in piazza dal fino all’8 agosto con buon cibo locale e musica da ballo. Poco distante, a Cairo Montenotte, si svolge “Cairo Medievale” da oggi fino al 10 agosto: una grande festa con sfilate in costume, spettacoli di strada e taverne aperte. A Ortovero, dal 7 al 9 agosto, ha luogo la Sagra delle Pesche e del Vino Pigato, ideale per assaggiare le specialità del territorio e i vini locali.

Nell'imperiese, a Buggio (frazione del Comune di Pigna), il 12 agosto si festeggia il Gran Pistau, una sagra dedicata alla tipica zuppa di grano pestato della tradizione contadina. A Ventimiglia prosegue l’Agosto Medievale fino al 10 con rievocazioni storiche, sbandieratori e cortei in abiti d'epoca. Infine, a Santo Stefano al Mare, ogni lunedì fino al 24 agosto prosegue Lunedì Bimbi, con giochi, laboratori e spettacoli per i più piccoli.

“Siamo entrati nel vivo della stagione estiva con un fine settimana ricchissimo di appuntamenti diffusi in tutta la regione – dichiara l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi - proponiamo un calendario con ben 206 eventi distribuiti in ogni mese dell'anno”.