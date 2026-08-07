Savona, le storie dei nuovi cittadini diventano un film: "Dove ricomincia il giorno" racconta l’integrazione possibile

Sarà proiettato sabato 8 agosto alle ore 20.30, in piazza Sisto IV a Savona, il docufilm “Dove ricomincia il giorno. L’integrazione possibile”, ultimo appuntamento del progetto “La banalità del bene: la voce ai nuovi savonesi”, realizzato dagli studenti del CPIA M. Dansoko con il coordinamento del Comune di Savona e la collaborazione di diverse realtà associative cittadine, tra cui Parole ubikate.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccontare un’altra prospettiva sul tema dell’immigrazione, spesso rappresentato nel dibattito pubblico esclusivamente come emergenza. Il progetto vuole invece portare l’attenzione sulla “banalità del bene”, ovvero sulla quotidianità dell’inclusione e sulle storie dei nuovi savonesi che contribuiscono ogni giorno alla vita della comunità.

La serata rientra nell’evento “Savona Porto Sicuro”, che propone tre proiezioni realizzate dagli allievi del CPIA M. Dansoko, l’istituto statale dedicato alla formazione degli adulti, italiani e stranieri, in collaborazione con i Comitati territoriali dei quartieri di Savona, il Nuovo Film Studio con l’iniziativa Cinecult e diverse realtà locali.

Sul palco del Festival #Paroleubikateinmare, il sindaco di Savona Marco Russo, insieme a Renata Barberis dell’associazione Parole ubikate, presenterà l’ultimo capitolo della trilogia: “Dove ricomincia il giorno. L’integrazione possibile”.

Il docufilm, ideato da Mimmo Lombezzi e realizzato da Enrico Piazza e Nicola Bina, si avvale della collaborazione tecnica e dell’editing elettronico di Michele De Lucis.

La serata rappresenterà anche un momento di confronto sul ruolo della cultura come strumento di coesione sociale, grazie alla collaborazione tra istituzioni e associazioni cittadine: Arci Savona, Nuovo Film Studio Savona, Libreria Ubik e Associazione Parole ubikate, Società Fratellanza Leginese APS, S.M.S. Generale Savona Villapiana, Anpi Sezione Legino, Anpi Villapiana, Consulta per le Politiche di Inclusione Sociale, dell’Accoglienza e del Benesser-ci.

Al termine della proiezione, i protagonisti del docufilm, presentati da Aliou Mouhamed Ndiaye, uno dei volti di “Un biglietto per Savona”, dialogheranno con il pubblico e con gli organizzatori. Per l’amministrazione comunale saranno presenti l’assessore alla Cittadinanza Attiva Maria Gabriella Branca e il consigliere Roberto Besio, presidente della Consulta dell’inclusione. Interverrà anche Franco Zunino, presidente provinciale dell’Arci.

Saranno presenti inoltre gli attori, gli autori delle riprese e del montaggio e i docenti che hanno seguito il percorso, disponibili a rispondere alle domande del pubblico.

I tre docufilm sono stati realizzati grazie alla collaborazione della Fondazione Agostino De Mari, mentre il progetto Cinecult è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il Fondo per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale.