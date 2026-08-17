Albenga, tentata rapina a mano armata in un locale, arrestati i due presunti responsabili (VIDEO)

Nelle prime ore della notte tra domenica16 e lunedì 17, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Albenga hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, entrambi di origini straniere e residenti in provincia di Savona, rispettivamente di 31 e 33 anni, indagati per una tentata rapina pluriaggravata in concorso all'interno di un esercizio commerciale di via Piave del centro cittadino.

La vicenda si è conclusa con successo grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri: i due indagati sono stati bloccati a pochissimi minuti dai fatti, a dimostrazione dell'efficacia del controllo del territorio L'intervento rientra nell'ambito della più ampia e capillare intensificazione dei servizi di controllo del territorio, appositamente disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona per garantire la massima sicurezza durante il delicato periodo estivo, come concordato nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica della locale Prefettura.

Secondo la ricostruzione dei militari, i fatti si sarebbero sviluppati nei pressi di una pizzeria kebab. Una presunta vittima sarebbe stata inizialmente avvicinata da una donna, non ancora identificata, che le avrebbe chiesto con insistenza denaro e cellulare a causa di precedenti dissidi. Al fermo rifiuto del malcapitato, la donna si sarebbe allontanata per poi fare ritorno accompagnata da due complici.

La situazione sarebbe a quel punto rapidamente degenerata: mentre uno dei due uomini rimaneva all'esterno del locale con funzione di "palo" per garantire la fuga e ostacolare i soccorsi, l'altro si sarebbe entrato, minacciando di morte il malcapitato cliente, estraendo un coltello a serramanico. La provvidenziale reazione del giovane cliente, un 31enne delle provincia di Torino, con il coraggioso intervento dei titolari dell'esercizio, che hanno messo in sicurezza il locale allontanando all'esterno gli aggressori, ha permesso di lanciare subito l'allarme al Numero Unico di Emergenza 112.

Le pattuglie dell'Arma, arrivate sul posto in meno di tre minuti, hanno raccolto le sommarie descrizioni fornite dai presenti e si sono messe sulle tracce dei fuggitivi. I due presunti responsabili sono stati intercettati e bloccati a breve distanza, mentre tentavano, invano, di nascondersi tra la folla in attesa a una vicina fermata dell'autobus. Alla vista dei militari, uno dei sospettati avrebbe tentato di disfarsi dell'arma da taglio di grosse dimensioni utilizzata poco prima, che è stata prontamente recuperata e sottoposta a sequestro.

La collaborazione tra i cittadini e le Forze dell'Ordine, ha permesso di evitare l'azione criminosa e la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi: fortunatamente, nonostante la forte concitazione del momento e l'uso di un'arma, l'episodio si è risolto senza che nessuno abbia riportato gravi lesioni.

I due arrestato sono stati ristretti presso la casa Circondariale di Imperia, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito alla cittadinanza a segnalare tempestivamente ogni episodio sospetto e ringrazia quanti, con coraggio e senso civico, collaborano attivamente alla sicurezza della comunità.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria