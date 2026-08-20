Venti bambini in 72 ore: boom di nascite all'ospedale San Paolo di Savona

Venti bambini nati in circa 72 ore. Sono state giornate di lavoro decisamente intenso quelle dei giorni scorsi al Punto Nascita dell’ospedale San Paolo di Savona, dove si sono susseguiti ben venti parti in un arco di tempo particolarmente ristretto.

Un afflusso straordinario per l’Ostetricia del nosocomio savonese, diretta dal dottor Eugenio Oreste Volpi, che ha richiesto un potenziamento degli ambienti e un’ottimizzazione dell’organizzazione del personale ostetrico, così da poter accogliere e assistere al meglio tutte le neo-mamme.

La concentrazione delle nascite non ha comunque compromesso la regolare assistenza alle pazienti: soltanto in un paio di casi si sono verificate complicazioni che hanno richiesto una gestione clinica particolare, affrontata e risolta però con successo dall’équipe sanitaria.

Il dato potrebbe inoltre contribuire a rafforzare l’andamento della natalità a fine anno. La provincia di Savona, caratterizzata da tempo da una popolazione mediamente più anziana rispetto ad altre realtà, registra infatti un andamento delle nascite già positivo rispetto alla media nazionale.

"Venti parti in tre giorni sono un dato che ci fa particolarmente piacere – sottolinea Monica Cirone, direttore dell’Area sociosanitaria locale 2 di ATS Liguria – perché dietro questo numero ci sono venti bambini, venti famiglie e un’équipe che ha saputo accompagnare ogni nascita con professionalità e competenza".