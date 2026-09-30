 / Savona

Savona | 30 settembre 2026, 16:15

Enel aderisce a “La Mela di AISM”, giovedì 1° ottobre anche a Savona la raccolta fondi per sostenere la ricerca

I volontari AISM, affiancati dai dipendenti Enel, saranno presenti per distribuire le mele della solidarietà in Via Vittorio Veneto e Via Giuseppe Brignoni

Enel aderisce a “La Mela di AISM”, giovedì 1° ottobre anche a Savona la raccolta fondi per sostenere la ricerca

Anche quest’anno Enel aderisce a “La Mela di AISM”, l’iniziativa solidale promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) per sostenere la ricerca scientifica e i servizi dedicati alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate.

Nella giornata di giovedì 1° ottobre, presso i negozi Enel aderenti all'iniziativa in Liguria, i volontari AISM, affiancati dai dipendenti Enel, saranno presenti per distribuire le mele della solidarietà e raccogliere fondi destinati alla ricerca.

In Liguria l'iniziativa coinvolgerà i seguenti negozi:

  • Genova, Via Archimede 159R;
  • Imperia, Via Nobel angolo Via Argine Sinistro;
  • Savona, Via Vittorio Veneto 50/52 R;
  • Savona, Via Giuseppe Brignoni 20 R.

L’iniziativa coinvolge 53 negozi Enel su tutto il territorio nazionale e anticipa la campagna nazionale “La Mela di AISM”. Un’occasione concreta per contribuire alla ricerca e supportare le persone con sclerosi multipla attraverso un semplice gesto di solidarietà.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium