Enel aderisce a “La Mela di AISM”, giovedì 1° ottobre anche a Savona la raccolta fondi per sostenere la ricerca

Anche quest’anno Enel aderisce a “La Mela di AISM”, l’iniziativa solidale promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) per sostenere la ricerca scientifica e i servizi dedicati alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate.
Nella giornata di giovedì 1° ottobre, presso i negozi Enel aderenti all'iniziativa in Liguria, i volontari AISM, affiancati dai dipendenti Enel, saranno presenti per distribuire le mele della solidarietà e raccogliere fondi destinati alla ricerca.
In Liguria l'iniziativa coinvolgerà i seguenti negozi:
- Genova, Via Archimede 159R;
- Imperia, Via Nobel angolo Via Argine Sinistro;
- Savona, Via Vittorio Veneto 50/52 R;
- Savona, Via Giuseppe Brignoni 20 R.
L’iniziativa coinvolge 53 negozi Enel su tutto il territorio nazionale e anticipa la campagna nazionale “La Mela di AISM”. Un’occasione concreta per contribuire alla ricerca e supportare le persone con sclerosi multipla attraverso un semplice gesto di solidarietà.