Futuro Nazionale con Vannacci, è il sanremese Daniele Ventimiglia il vicario regionale in Liguria

Si rafforza la presenza di Futuro Nazionale con Vannacci in Liguria, con una nuova struttura regionale destinata a guidare la fase costituente del movimento: Daniele Ventimiglia, consigliere comunale sanremese, è stato indicato come Vicario Regionale. La decisione è stata assunta dal Coordinatore Nazionale di Futuro Nazionale con Vannacci, Massimiliano Simoni, con il mandato del Generale Roberto Vannacci. Ventimiglia avrà quindi un ruolo di primo piano nell'organizzazione territoriale ligure, affiancando il nuovo responsabile regionale.

A ricoprire l'incarico di Responsabile Regionale per la fase costituente sarà invece Gianmarco Medusei, consigliere regionale. La scelta dei due esponenti punta dunque a costruire una struttura articolata sul territorio ligure, con Ventimiglia chiamato a svolgere le funzioni di vicario e a collaborare alla fase di organizzazione del movimento. Per il consigliere comunale di Sanremo si tratta di un incarico che amplia il suo impegno politico oltre i confini cittadini, inserendolo direttamente nel percorso di costituzione della nuova realtà politica.

L'annuncio è stato dato direttamente da Massimiliano Simoni, che ha spiegato le ragioni delle nuove nomine: "Si rafforza la struttura di Futuro Nazionale in Liguria. Con il mandato del Generale Roberto Vannacci nomino il Dott. Gianmarco Medusei, consigliere regionale, Responsabile Regionale per la fase costituente. Nomino inoltre il Sig. Daniele Ventimiglia, consigliere comunale di Sanremo, Vicario Regionale per la stessa fase". Una scelta che attribuisce quindi a Ventimiglia un compito specifico nella costruzione della presenza ligure di Futuro Nazionale.

Il nuovo Vicario Regionale sarà chiamato, insieme a Medusei, a organizzare il territorio e a strutturare la presenza del movimento nelle diverse realtà liguri, nel rispetto delle indicazioni contenute nello Statuto e dei valori di riferimento. L'obiettivo della fase costituente sarà quello di dare una struttura territoriale alla formazione politica, individuando riferimenti e consolidando la presenza nei diversi comuni della regione. In questo quadro, la provenienza di Ventimiglia dall'esperienza amministrativa del Comune di Sanremo rappresenta un elemento centrale della nuova organizzazione.

Simoni ha concluso il suo annuncio rivolgendosi direttamente ai due nuovi responsabili: "A loro il compito di organizzare il territorio, nel rispetto dello Statuto e dei valori comuni. Buon lavoro a entrambi". Per Daniele Ventimiglia si apre quindi una nuova fase dell'attività politica, con un incarico regionale che si affianca a quello di consigliere comunale a Sanremo. La nomina conferma inoltre l'intenzione di Futuro Nazionale con Vannacci di strutturarsi anche in Liguria attraverso una rete territoriale organizzata e riconoscibile.