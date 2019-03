Pasqua Milano: il sito dedicato alla festa più dolce, con tante proposte e suggerimenti

La festività più dolce dell’anno è alle porte, Pasqua. Come sempre, l’occasione perfetta per organizzare una bella giornata in compagnia degli amici più cari e dei parenti. La tradizione vuole che la domenica di Pasqua si organizzi una bella gita fuori porta, prenotando in uno degli splendidi Agriturismi appena fuori Milano, che per l’occasione organizzano dei gustosi pranzi con menù guidati e serviti. Ma come scegliere la soluzione più in linea con i propri gusti e le proprie esigenze? Come essere sicuri di andare incontro ai bisogni di tutti? Potete avvalervi, in tutta comodità e fiducia al sito leader della festa: Pasqua Milano. Il portale è una vera e propria guida on line, dove il qualificato Staff ha selezionato per voi solo le migliori strutture della città e dell’hinterland. Per garantirvi una giornata allegra e spensierata, senza la paura di incappare in brutte soprese che potrebbero rovinarvi la festa. Il sito è suddiviso in differenti tipologie di locali, tutti diversi tra loro. Per ogni struttura è dedicata un’intera pagina con la descrizione dettagliata, le fotografie, la programmazione di Pasqua, gli eventuali menù e i prezzi ben chiari e precisi. Potrete anche prenotare direttamente on line il vostro tavolo, in tutta comodità e sicurezza. Nel portale potrete trovare moltissime proposte per festeggiare la domenica di Pasqua oppure il lunedì dell’Angelo; Pasquetta.

I migliori Agriturismi di Milano

Uno dei grandi classici dei festeggiamenti di Pasqua è sicuramente la gita fuori porta, nella categoria dedicata agli Agriturismi Pasqua potrete scegliere tra tante diverse strutture. Situati appena fuori Milano, le splendide location si trovano a Pavia, Lodi, Como, Lecco e in Brianza. Una giornata da dedicare interamente alla propria famiglia, riscoprendo profumi e sapori perduti. Per l’occasione di Pasqua, i bravissimi chef delle cucine hanno studiato dei menù con tanti piatti della tradizione preparati con le migliori materie prime del momento. Non mancheranno i tanti intrattenimenti che sapranno conquistare anche i più piccoli, come il giro in fattoria alla scoperta degli animali. Per un giorno i bambini potranno giocare e toccare con mano gli animali della fattoria, momenti unici che resteranno impressi nel cuore per sempre.

I Ristoranti di Milano più Trendy e alla moda

Per chi preferisce restare in città, ma comunque festeggiare la Pasqua con un gustoso e prelibato pranzo, potrà scegliere la location ideale nella categoria dedicata ai Ristoranti Pasqua. Nella categoria troverete una lunga lista di proposte con cucine e atmosfere tutte diverse tra loro. Potrete scegliere di degustare i piatti della tradizione con le cucine Italiane o Regionali, oppure andare alla scoperta di piatti particolari, di terre lontane, con le cucine Etniche oppure Orientali. Non mancheranno le proposte di ristoranti con giardini o terrazze, per godere di una giornata all’aria aperta. Per qualsiasi dubbio o domanda basta contattare lo staff di Pasqua Milano, sia online sia telefonicamente, 24H su 24H (call center informazioni & prenotazioni: 02 84571125 ).