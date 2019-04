Albenga, la consigliere uscente Vio sul binomio agricoltura-turismo: "Importante non screditare la nostra città solo a fini elettorali"

Camilla Vio, consigliere comunale uscente, candidata con Tomatis sindaco, interviene sul binomio agricoltura-turismo:

“Da mesi gli esponenti di centrodestra stanno cavalcando la tigre della valorizzazione delle eccellenze agroalimentari di Albenga per un turismo che abbia radici nel vino e nei prodotti della nostra Piana. Visto che la mia famiglia su agricoltura e vino vive da sempre, e che assieme alle mie sorelle abbiamo voluto puntare anche sull’agriturismo, mi permetto di sottolineare come il lavoro che ho svolto e che svolgo insieme a tantissimi colleghi e produttori, sul campo vada ben oltre le sterili parole che troppo spesso scadono nella polemica, ma sia la dimostrazione di come il fare sia più produttivo del dire.

Nella Piana ci sono decine, se non centinaia, di aziende agricole, agrituristiche, che credono in questo settore, che ogni giorno lavorano per far diventare Albenga un centro di eccellenza. Credo che la politica, intesa come polemica partitica, dovrebbe restare fuori da questo settore, mi auguro che tutti i futuri amministratori che verranno eletti in Consiglio comunale siano convinti dell’importanza del tema e si continui seriamente una collaborazione mirata a valorizzare la nostra città e le sue attività, iniziata già in questi 5 anni durante l'amministrazione Cangiano-Tomatis. Con questo ci tengo a sottolineare, come ha fatto pubblicamente il candidato Carlo Alberto qualche settimana fa, l’importanza di non screditare la nostra città solo a fini elettorali, scoraggiando potenziali turisti a venire nella nostra bellissima Albenga. E’ un concetto base, che però ci ricordiamo bene, in passate campagne elettorali quanto danno di immagine sofferto poi dalle nostre strutture ricettive e commerciali.

Dopo che la nostra amministrazione con l’impegno di Alberto Passino è riuscita a ottenere il titolo “Albenga città del vino” e ha fatto un ottimo lavoro di promozione attraverso svariati canali, mi fa piacere vedere che qualche consigliere di minoranza finalmente negli ultimi mesi abbia riscoperto il Pigato e i vini autoctoni postandoli anche sui social. In questi cinque anni siamo riusciti anche a sensibilizzare alcuni politici di Albenga su temi come questo che danno lustro alla nostra città”.