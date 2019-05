Albenga, il candidato sindaco Distilo sull'incontro in Confagricoltura

"Ieri sera abbiamo fatto un incontro in Confagricoltura e devo dire che è stato davvero bello per me poter esprimermi su alcuni temi irrisolti da troppi anni davanti ad alcuni membri dell'associazione di categoria" commenta il candidato sindaco Diego Distilo.

"Devo ringraziare il presidente Luca De Michelis e Michele Introna per avermi invitato, poiché cosi non è stato con le altre associazioni di categoria dei coltivatori che non ci hanno considerati neanche di striscio poiché da quello che abbiamo visto sui social hanno preferito incontrare solo il loro candidato 'di bandiera' peggio per loro. Ma noi siamo persone serie e siamo coscienti che i nostri agricoltori non voteranno su consiglio di nessuno ma useranno la loro testa".

"Altresì devo dire che, come già detto ieri sera, se fossi un agricoltore dopo tutte le prese in giro dei vari politicanti non andrei neanche a votare o quanto meno non voterei per nessun partito visto che al governo regionale è presente una forza di centrodestra e in quello comunale di centro sinistra - conclude Distilo - Insomma l'unica vera alternativa, gli unici non presenti in nessuna istituzione negli ultimi cinque anni 'Siamo Solo Noi' (come canta il grande Vasco)".