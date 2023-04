Si torna a nascere... a Finale! Il piccolo Martino viene alla luce grazie al papà e ai militi della Croce Verde in autostrada

Borsoni in macchina, direzione Genova, e si parte per dar compimento al giorno tanto atteso, quello di diventare finalmente genitori e veder venire alla luce il proprio figlioletto.

Sembra una storia come tante, il racconto di una giornata speciale per molti genitori, sicuramente da ricordare anche per il solo lieto evento in sé. Per una giovane coppia di Imperia invece, la nascita del piccolo Martino sarà un qualcosa da raccontare anche per il movimentato parto, conclusosi fortunatamente con un lieto fine.

Il neonato è infatti, dopo diversi anni, un nuovo finalese. Almeno sulla carta d'identità.

Nel pomeriggio di ieri (26 aprile, ndr) la coppia si stava infatti dirigendo in autostrada dal ponente a un ospedale del capoluogo regionale, dove la puerpera era seguita dai medici, per dare alla luce il proprio bimbo. Intorno alle 15.30 ecco però la chiamata alla centrale del 112: il parto era imminente, Martino stava venendo alla luce.

La coppia si è quindi fermata nella prima piazzola disponibile, quella dopo l'ingresso di Finale in direzione levante, all'altezza di Perti, dove sono intervenuti i militi della Croce Verde di Finalborgo con l'automedica Sierra 4.

Una volta arrivati sul posto, per i militi Davide e Luca e il personale medico, ecco la sorpresa: il piccolo era nato, tutto per merito del padre che, con una buona dose di sangue freddo, aveva aiutato la mamma in quei momenti tutt'altro che semplici "guidato" al telefono dal personale del 118.

Mamma e bimbo sono così stati trasportati all'ospedale San Paolo di Savona, entrambi in buone condizioni, per i controlli del caso. E sicuramente con un bel racconto da tenere nel cassetto dei ricordi.