Finiscono con l’auto contro una roccia ma, fortunatamente, non riportano quasi nessuna ferita. E’ accaduto questa notte alle 3.30 nella zona di Capo Rollo a Cervo.

Il conducente di una Bmw ha perso il controllo del mezzo finendo contro un masso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Imperia, i Carabinieri ed il personale medico del 118.

Fortunatamente gli occupanti del mezzo non hanno riportato gravi ferite ma sono stati comunque portati in ospedale per i controlli del caso.