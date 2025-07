Borghetto S. Spirito, si staccano alcuni calcinacci da un poggiolo: intervengono i Vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio odierno, intorno alle 15:30, a Borghetto Santo Spirito, al confine con il territorio comunale di Loano, dove si è verificato il distacco di alcuni calcinacci da un poggiolo di una palazzina situata lungo la via Aurelia.

Due squadre intervenute sul posto (vigili del fuoco volontari 12.1 e la squadra 51R di Albenga) hanno messo in sicurezza l’area ed effettuato i necessari controlli per verificare eventuali criticità strutturali. Fortunatamente, l’episodio non ha provocato feriti né danni a persone o cose.

L’intervento si è concluso nel giro di poco, col ripristino delle condizioni di sicurezza e la rimozione dei frammenti pericolanti.