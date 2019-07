Napoli, Inter e Juventus: chi vincerà lo scudetto 2019-2020?

A differenza dell’anno passato, quando la sessione di calciomercato l’aveva visto leggermente in ombra, quest’anno il Napoli di Aurelio De Laurentiis e di Carlo Ancelotti, viene considerato al pari dell’Inter di Antonio Conte, l’unico candidato credibile nel ruolo di anti-Juve. Etichetta scomoda da gestire, specialmente per via di quello che si è visto negli ultimi tempi, tuttavia questo Napoli ha mostrato di avere buoni punti di partenza e di ripartenza, con cui tutte le altre squadre, ad eccezione appunto di Juventus e Inter, dovranno fare i conti già a inizio campionato. Il Napoli riparte da un progetto tecnico importante e ambizioso, dove pur rinnovando praticamente in tutti i reparti, è riuscito a mantenere anche durante il primo anno di transizione dell’era Ancelotti, molte delle caratteristiche che lo avevano accreditato come alternativa alla Juventus di Allegri e dei record di vittorie in campionato. Un discorso complesso e al contempo affascinante, che potrebbe tornare utile in sede di scommesse e quote per il calcio italiano di massima divisione relativo alla stagione 2019-2020, che sta per iniziare con i preliminari di Europa League, già in scena a partire da fine luglio. Oggi questo Napoli riparte da alcune certezze di gioco e di risultato, visto che Ancelotti ha saputo coniugare pragmatismo a bel gioco, che Sarri aveva lasciato in dote, assieme alla grande abilità di palleggio mostrato dai suoi uomini nel corso dell’ultimo triennio azzurro.

La rivoluzione tattica di Ancelotti per il Napoli 2019-2020

Un Napoli che ha perso alcune pedine fondamentali, specialmente a centrocampo, prima con Jorginho, ceduto proprio al Chelsea di Sarri, poi con Marek Hamsik, tentato dalle sirene cinesi, che a metà stagione ha lasciato dopo 12 anni la squadra azzurra. Il Napoli così è ripartito da Zielinski, Fabian Ruiz e Allan, così come presumibilmente farà anche quest’anno, con qualche importante e opportuno innesto, come quello di Manolas della Roma, di Di Lorenzo dell’Empoli, senza contare i colpi di mercato che potrebbero arrivare, comportando però anche alcune cessioni, come quella di Diawara e Albiol, ma anche di altri uomini considerati sacrificabili dal progetto tecnico di Carlo Ancelotti: Simone Verdi, Mario Rui e Marko Rog su tutti.

Il mercato del Napoli di De Laurentiis