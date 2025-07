Eventi e merchandising territoriale

Nel mondo degli eventi, lavorativi e non, i taccuini personalizzati trovano spazio e sono profondamente apprezzati da chi li riceve. In una città come Savona, dove la scena culturale è molto ampia e variegata, il taccuino personalizzato, realizzabile anche attraverso aziende come Helloprint diventa un ricordo tangibile, un regalo originale nel quale è possibile raccogliere emozioni e pensieri. Helloprint propone una varietà di taccuini personalizzati ideali come prodotto pubblicitario grazie al basso costo e alla praticità che li contraddistingue. Che si tratti di taccuini eco-friendly, con copertina rigida, realizzati in plastica riciclata o ispirati allo stile intramontabile dei Moleskine, HelloPrint offre un’ampia gamma di opzioni tra cui scegliere.

Savona è la città giusta

Savona è una città portuale dal fascino autentico, capace di ospitare eventi di ogni tipo grazie alla sua atmosfera accogliente e al suo ricco patrimonio. Conosciuta anche come la “Città dei Papi”, per aver dato i natali a Sisto IV e Giulio II, Savona vanta un’eredità culturale che merita attenzione: dal centro storico alla darsena, dai musei alle torri, dalle fortezze ai teatri. Negli ultimi anni, è evidente l’impegno nel valorizzare il territorio attraverso un marketing attento e mirato, capace di mettere in luce i punti di forza della città. In questo contesto, i taccuini personalizzati diventano molto più di semplici gadget: diventano strumenti per raccontare la città, per annotare idee, contatti, pensieri e ispirazioni durante un evento savonese. Che si tratti di un incontro di networking, una fiera, una conferenza o un’iniziativa dedicata a professionisti e aziende, i taccuini si prestano perfettamente a valorizzare l’esperienza del partecipante e a creare un legame tra evento e territorio. Sono oggetti pratici, ma anche emozionali: lasciano spazio alla scrittura e alla memoria.

Un fitto calendario eventi a Savona

Il ricco calendario di eventi a Savona, sempre pieno di occasioni di incontro e confronto, offre tanti spunti creativi per realizzare taccuini personalizzati che valorizzino e promuovano ogni iniziativa. Il taccuino, infatti, si integra perfettamente con il contesto locale, diventando un piccolo investimento capace di fare la differenza nella riuscita e nella cura dei dettagli di un evento.

Il calendario estivo propone conferenze, fiere, eventi culturali, mostre d’arte, eventi gastronomici, sportivi, musica, concerti, teatro e danza.

I taccuini personalizzati sono strumenti concreti per gli eventi di lavoro

Nel 2025, Savona si è confermata un punto di riferimento per il mondo del lavoro, ospitando numerosi eventi di rilievo. Tra questi spicca la terza edizione del Career Day, organizzata da Generali in collaborazione con IVG e l’Università di Genova: un’occasione importante per mettere in contatto studenti, aziende e professionisti del territorio. Sempre nel 2025 si è tenuto un interessante workshop su architettura e sostenibilità, con un focus sulla progettazione responsabile e la partecipazione di esperti del settore edile e architettonico. Non sono mancati, nel corso dell’anno, anche incontri dedicati all’innovazione tecnologica e tavole rotonde a carattere scientifico, a dimostrazione di un panorama professionale in fermento.

In eventi di questo tipo, un taccuino personalizzato può rivelarsi uno strumento utile e strategico. Ogni azienda potrebbe proporre iproprio taccuino con logo in evidenza, uno spazio per annotare appunti o contatti e, nei contesti più orientati al recruiting, anche un QR code per facilitare l’invio del curriculum. Un gesto semplice, ma capace di aggiungere valore concreto all’esperienza, rendendo l’evento più curato, professionale e memorabile.







