Alassio, arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti: obbligo di dimora per 26enne

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Alassio, hanno arrestato nella giornata di ieri in flagranza di reato, per la violazione del reato di detenzione, ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, H.N. di 26 anni albanese, residente a Loano.

Gli agenti dopo aver notato i suoi movimenti “sospetti” nelle adiacenze di un noto locale notturno della movida del ponente di Alassio, dopo una perquisizione personale, lo hanno trovato in possesso di 7 grammi circa di sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina, predisposte in dosi già confezionate e pronte per essere spacciate.

Il 26enne questa mattina, è stato interrogato in Tribunale a Savona dal giudice Francesco Giannone che, oltre a convalidare l'arresto, ha deciso per obbligo di dimora nel comune di Loano e nella propria abitazione dalle 21 alle 6 del mattino.

Nello stesso contesto operativo, nei luoghi della movida alassina, gli stessi militari del N.O.R. procedevano al controllo e alla segnalazione all’autorità amministrativa di 11 giovani, tutti maggiorenni, studenti, provenienti, parte dall’area torinese e parte da quella milanese, oltre ad un giovane abitante ad Albenga, recuperando allo stesso tempo, complessivamente, 35 grammi circa di marijuana e hashish.

Analogamente, i carabinieri del Comando della Stazione di Laigueglia, segnalavano un diciassettenne, studente, incensurato, abitante nella provincia di Parma, trovato in possesso, durante un controllo di “polizia preventiva” , in Laigueglia, di 2 grammi circa di hashish.