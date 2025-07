Cade dal camion in porto e si rompe una gamba: assolto il titolare della ditta di autotrasporti

Assolto con furma dubitativa. Questa la sentenza del giudice del Tribunale a Savona nei confronti del titolare di una ditta di autotrasporti a seguito di un incidente in porto a Savona nel quale un operaio si era fratturato una gamba cadendo dal camion.

L'accusa, Pubblico Ministero Massimiliano Bolla, sosteneva che il lavoratore, che si trovava nell'area portuale per una consegna, non fosse dotato delle misure di sicurezza. In quell'occasione infatti si era rotto il meccanismo di apertura e chiusura del telone del mezzo.

L'operaio si era accorto del guasto al momento di scaricare il contenuto del camion e per cercare di farlo funzionare manualmente era salito sul tetto senza la scaletta che doveva avere in dotazione. L'uomo così perse l'equilibrio e cadde rovinosamente sull'asfalto.

Immediato era stato poi l'intervento dello Psal dell'Asl2, delle forze dell'ordine che avviarono in seguito le indagini del caso e dell'ambulanza che aveva trasportato l'uomo ferito all'ospedale San Paolo. Gli era stati poi diagnosticati 40 giorni di prognosi.

Poi a conclusione delle indagini il rinvio a giudizio del titolare della ditta, per il quale però non sono state riscontrate responsabilità con la sentenza di assoluzione.

Il pm aveva chiesto una condanna di 3 mesi.