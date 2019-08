Fallisce l'azienda dei buoni-pasto e la tessera non funziona: poliziotti "senza rancio" nel Savonese

Luigi Sanguinetti, segretario provinciale Silp-Cgil Savona, il sindacato lavoratori delle forze di polizia, fa il punto su un nuovo problema della categoria: "Tra le mille difficoltà che stanno assediando la Polizia di Stato eccone un'altra bussare alla porta. Una porta che però sembra non aprirsi.

Per i mesi i poliziotti della Stradale di Carcare, in provincia di Savona, in Liguria, in Italia, non hanno potuto consumare il pasto previsto perché nessun esercizio della zona accettava il ticket che l'Amministrazione metteva a disposizione. Un problema che è stato trascurato dalla dirigenza per tanto tempo e ora sembra aver trovato una soluzione con una tavola calda disposta a dare "ospitalità".

Dopo il fallimento della società emittente dei buoni pasto si è passati ad una tessera elettronica che però innumerevoli esercizi non accettano. Vi starete chiedendo come abbiano fatto i poliziotti ad affrontare questi mesi... Mettendo mano al portafoglio. Una situazione inaccettabile".