Borghetto S. Spirito: cinque nuove telecamere per potenziare la videosorveglianza cittadina

A Borghetto Santo Spirito cresce l'impegno per la sicurezza urbana. Dopo la presentazione della nuova flotta di droni assegnata al Nucleo Operativo Droni (N.O.D.) della Polizia Locale, anche il sistema di videosorveglianza comunale, già composto da 89 telecamere dislocate in tutto il territorio, sarà ulteriormente potenziato con l’installazione di cinque nuovi dispositivi, tre dei quali dotati di tecnologia avanzata in grado di ampliare significativamente il campo visivo.

A darne notizia è il sindaco Giancarlo Canepa, che sottolinea come l’intervento rientri in una strategia annuale volta a migliorare costantemente la rete di sicurezza cittadina: “Ogni anno, bilancio permettendo, mettiamo a disposizione nuove risorse. Quest'anno sono stati stanziati altri 100 mila euro, in parte destinati all’acquisto di nuove telecamere e in parte al potenziamento della rete di fibra ottica, necessaria per trasmettere immagini in alta qualità. Avere impianti non performanti è inutile se non si riesce a leggere una targa o a individuare un volto”.

Anche la Polizia Locale conferma l’importanza dell’intervento. Il vice commissario Massimiliano Zunino spiega: “Essendo ormai l’Aurelia e le intersezioni a monte completamente coperte, possiamo iniziare a concentrarci sulle vie interne. Interverremo su via Ponti, via Milano, via Bologna, via Parioli e Pineland, zone finora scoperte. Grazie ai fondi dell’amministrazione sarà possibile dotare anche queste aree di un sistema di videosorveglianza efficiente”.