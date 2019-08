Una "catena umana" unisce idealmente in un abbraccio Noli e il Ponte Morandi

Una grande "catena umana" si è unita in un forte, solidale abbraccio alla vicina Genova. Questo è quanto è successo stamattina lungo tutto il litorale di Noli.

A scandire il tempo di quel minuto di silenzio è stata la sirena dei pescatori, che ha "pianto" per 3 volte, in quelle 11:36 che hanno richiamato alla memoria quello stesso, tragico orario di un anno fa.

La campana che adorna l'antico Palazzo Comunale ha suonato 43 rintocchi, come le 43 vittime della tragedia.

In un momento di silenzio raggelante e quasi surreale tutto il paese si è fermato, si sono spente le luci nei negozi, si è fermata la somministrazione di qualsiasi cibo o bevanda. Anche chi ha provato non è riuscito a trattenere una lacrima in quel momento di grande commozione.

Così Noli ha fatto sentire il proprio atto d'amore alla vicina Genova.