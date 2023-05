Borghetto, riconosce i ladri di scooter aiutandone il fermo: encomio per l'agente della Polizia locale Sassanelli

Grazie al suo tempestivo intervento, avvenuto proprio a margine delle celebrazioni per la Festa della Liberazione, è stato possibile assicurare alla giustizia i responsabili del furto di due scooter e altri piccoli reati che si erano verificati la sera del 24 aprile scorso.

Oggi, l'Amministrazione comunale di Borghetto Santo Spirito ha voluto così rendere onore all'agente della Polizia Locale Christian Sassanelli che, con un'azione improvvisa appena conclusa la cerimonia del 25 aprile, ha riconosciuto i malviventi mentre passavano per averli visti sulle registrazioni dell’impianto di videosorveglianza.

L'occhio vigile dell'agente ha così scatenato l'inseguimento a piedi da parte anche dei colleghi della municipale e dei carabinieri, arrivando così al fermo.

Stamani il sindaco Giancarlo Canepa ha così consegnato al suo agente, prima del corso sul falso documentale organizzato dal comando borghettino l'encomio.

Ecco il testo dell'onorificenza.

"Con fiero orgoglio desidero esprimere a nome mio personale, dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità borghettina che ho l’onore di rappresentare, i più sentiti complimenti e ringraziamenti per i comportamenti da Lei tenuti in data 25 u.s.

Con le Sue azioni ha contribuito in maniera decisiva ad assicurare alla giustizia gli autori di alcuni vili reati contro il patrimonio.

Anche in questa occasione ho avuto modo di apprezzare, oltre alla Sua prontezza, anche la Sua disponibilità e professionalità nell’espletamento del servizio, dimostrando capacità di operare in collaborazione con colleghi e operatori anche di altre Forze dell’Ordine, nello specifico dell’Arma dei Carabinieri.

Sono certo che questo encomio sarà per Lei e per i suoi colleghi di reparto motivo di ulteriore stimolo per espletare i compiti assegnati con ancora maggiore impegno, serietà, attaccamento, capacità, competenza e dedizione a favore di tutta la collettività".