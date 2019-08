Nella giornata di ieri sono proseguiti i controlli della Polizia di Stato, in collaborazione con Polizia Locale, volti a contrastare il fenomeno del campeggio abusivo sulle spiagge.

Nella mattinata, a Savona, in piazzale Eroe dei due Mondi ed in Via Nizza sono stati allontanati dei gruppi di campeggiatori abusivi. I servizi proseguiranno nei prossimi giorni.